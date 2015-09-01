دبیر همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان، پنج شنبه پنجم شهریور ماه جاری در تالار شقایق های دانشگاه شاهرود افتتاح شد.

حبیب الله قاسمی ضمن بیان اینکه وظیفه اجرای این همایش در دی ماه سال گذشته از سوی کمیته گردشگری شهرستان به دانشگاه شاهرود محول شد، گفت: پس از تشکیل کمیته علمی با نظرخواهی از صاحب نظران حوزه گردشگری در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف کشور، این اهداف و محورها مورد بازنگری قرار گرفت و بیش از ۲۸ محور تعیین شده پس از تبادل نظر در هشت محور اصلی خلاصه شد که شامل تمامی جنبه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی در خاتمه دیگر محورهای اصلی همایش را زیرساخت های گردشگری، مدیریت گردشگری، اخلاق و فرهنگ گردشگری، بازاریابی گردشگری، گردشگری الکترونیک، برندینگ مقاصد گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شاهرود معرفی کرد.