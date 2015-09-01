به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که به تونس سفر کرده است، امروز(سه‌شنبه) در نشستی با خبرنگاران تونسی با بیان اینکه سیاست‌های امریکا در منطقه ما بویژه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی و ظلم در حق مردم فلسطین یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به این کشور است اظهار کرد: گفتگوهای ما با امریکا برای حل پرونده ای غیرضروری بود. ما توانستیم با روش مسالمت آمیز به چارچوبی برای حل آن مساله دست یابیم.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: بنابراین فقط این گفتگو درباره حل یک موضوع بود و ما در مورد سایر موضوعات وارد گفتگو نشدیم که توقع حل و فصل آن موضوعات را داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی تحلیل گران می گویند چهار پایتخت کشورهای عربی زیر سلطه ایران است، گفت: ما برای جهان عرب بسیار احترام قائلیم و معتقدیم هیچ کسی بر هیچ پایتخت جهان عرب سلطه ندارد. مردم عرب مردم رشیدی هستند و خودشان بر پایتخت های خودشان سلطه دارند.

وزیر امور خارجه درباره سیاست ایران هراسی رژیم صهیونیستی نیز افزود: سیاست ایران هراسی رژیم صهیونیستی شکست خورده است و امروز این رژیم باید پاسخگوی جنایاتش علیه مردم فلسطین و لبنان باشد و دیگر نمی تواند به آتش کشیدن یک کودک خردسال، شهرک سازی اشغالگرایانه و حمله به غزه و کرانه باختری و لبنان را تحت هیچ پوششی توجیه یا مخفی کند.

ظریف با بیان این که نگرانی نتانیاهو دقیقا از این جهت است تاکید کرد: از برادران و خواهران جهان عرب می خواهیم این نگرانی را درک کنند و برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دشمن در منطقه تلاش کنند.

وی در پاسخ به ادعای نگرانی برخی کشورهای همسایه از قدرت گرفتن ایران هم گفت: در این باره هیچ جای نگرانی وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران آغوش خود را برای همکاری با همسایگان باز کرده و معتقد است باید از فرصت های مشترک استفاده کرد و در برابر خطرات مشترک ایستاد.

ظریف گفت: معتقدیم در بین همسایگان ضرورتی برای رقابت نیست و اگر رقابتی باشد باید رقابت در جهت صلح، سازندگی و پیشرفت صورت گیرد نه تخریب.

وزیر خارجه با تاکید بر اینکه ما آماده همکاری در همه سطوح و چارچوب های بین المللی برای حل و فصل مشکلات کشورهای منطقه به ویژه سوریه و یمن هستیم، تصریح کرد: ما چارچوب های مورد نظرمان را ارائه دادیم و چون این چارچوب ها اصولی هستند چه در یمن و چه در سوریه تفاوتی با هم ندارند.

ظریف با بیان اینکه معتقدیم مشکلات این کشورها راه حل نظامی ندارد و دخالت خارجی در آنها خطرناک است، افزود: باید اقدامات نظامی برای رساندن کمک های انسان دوستانه و رسیدن به راه حل سیاسی در این کشورها متوقف شود.

وی ادامه داد: باید گفتگوهایی بین طرف های داخلی سوری ها و یمنی ها صورت گیرد تا به همزیستی و اجماع ملی منجر شود. باید از فرقه گرایی، طائفه گرایی و قومیت گرایی در این مشکلات پرهیز شود.

وزیرخارجه گفت: نباید اجازه دهیم گروه های تروریستی از این اختلافات برای اهداف شوم خود استفاده کنند بلکه باید راه مردم در تعیین سرنوشت آنها ملاک قرار گیرد نه گزینه خارجی.

ظریف تاکید کرد: معتقدیم بازیگران بین المللی با این چهارچوب و اصول مخالفتی ندارند و امیدواریم با همکاری همسایگان برای پایان دادن به این فجایع که برای منطقه ما شرم آور است همکاری کنند.

وی با بیان اینکه ما همواره از دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و فساد داخلی حمایت کرده ایم، گفت: امیدواریم که گفتگوی مقامات عراقی در زمینه اجماع و انسجام داخلی در عراق موفق باشد و انسجام داخلی در عراق هر روز بیشتر تقویت شود.

ظریف با بیان اینکه بین ایران و تونس زمینه های گوناگون همکاری به ویژه در بخش انرژی، نفت، گاز، برق، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و برقراری خطوط مستقیم هوایی و دریایی وجود دارد خاطرنشان کرد: معتقدیم فناوری صلح آمیز باید در اختیار همه باشد و در این زمینه آماده همکاری با سایر کشورها در چارچوب مقررات بین المللی هستیم و این را حق همه می دانیم.

وزیر امورخارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره پیشگام مبارزه با داعش بوده است و ما مانع دیگرانی که مایلند در مبارزه با داعش مشارکت کنند نمی شویم اما این امر نیاز به اراده سیاسی دارد که واقعا بخواهند با داعش مبارزه کنند.

ظریف افزود: کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه که مانع مبارزه با داعش و تروریسم در منطقه شده است می تواند به مبارزه با داعش کمک کند. نمی توان در یک کشور با داعش مبارزه کرد و در کشور دیگری اقدامی کرد که به داعش کمک کند.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه مشکلات جهان اسلام و عرب از طریق گفتگو، اعتدال و روند سیاسی قابل رفع است، گفت: کشورهای خارجی باید مداخله را متوقف و به این گفتگوها کمک کنند. جمهوری اسلامی ایران در جهت کمک به این گفتگوها آماده همکاری با سایرین و بویژه با کشور تونس است.

رییس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مذاکرات هسته ای نیز اظهار داشت: حل موضوع هسته ای یک فرصت جدید برای منطقه فراهم کرد که از طریق گفتگوها به حل مشکلات افراط گرایی و طایفه گری بپردازیم و با همکاری همه کشورهای منطقه و همسایگان این مشکلات را حل کنیم.

ظریف تصریح کرد: حل مشکل هسته ای یک پیروزی برای کل منطقه و جهان اسلام است و تهدیدی برای هیچ یک از کشورهای همسایه و جهان اسلام نیست. جمهوری اسلامی ایران از اینکه درباره وضعیت منطقه و آینده با کشورهای بیرون از منطقه گفتگو کند، اجتناب کرد زیرا معتقدیم موضوعات منطقه باید با تلاش کشورهای منطقه حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه از سیاست مستقل و معتدل تونس درباره موضوعات منطقه استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: فرصت خوبی است که در این زمینه همکاری کنیم و همچنین دیگران را به سیاست های عقلانی و مبتنی بر گفت و گو و همکاری برای حل مشکلات کشورهای منطقه فرا می خوانیم.

ظریف تصریح کرد: ما اجازه ندادیم غیر از موضوع هسته ای، موضوعات منطقه ای وارد این مذاکرات شود و ما به خود اجازه نمی دهیم برای این منطقه با دیگران مذاکره کنیم.

وی افزود: معتقدیم که موضوع سوریه باید براساس اصول قابل قبول برای مردم آن حل شود که شامل عدم مداخله خارجی، مبارزه با افراط، احترام به قانون و احترام به نظر مردم سوریه است.

رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه حل مشکل سوریه باید سوری و سیاسی باشد نه نظامی و خارجی، ادامه داد: در باره آینده شخصیت های سوری نیز فقط مردم سوریه حق تصمیم گیری دارند و نه دیگران.

ظریف تاکید کرد: ما همچنین از مذاکره بین گروه های یمنی حمایت کرده ایم، از نقش دولت عمان که همواره نقشی مثبت بوده، حمایت و استقبال می کنیم و از گفتگوهای بین کشورهای همسایه یمن و گروههای یمنی نیز حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران از ابتدا این بوده است که باید حملات علیه یمن متوقف و گفتگوهای فراگیر و همچنین حکومتی فراگیر در یمن ایجاد شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر کمکی از دست جمهوری اسلامی ایران ساخته باشد در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.