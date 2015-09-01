به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف روز سه شنبه در دیدار راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس افزود: امروز جهان اسلام با دو خطر افراط گرایی و فرقه گرایی مواجه است که می تواند منشاء مشکلات جدی برای همه ما باشد.

ظریف ادامه داد: ما آماده ایم با همه دوستانی که به ضرورت تشکیل جبهه ای متحد در برابر دشمن صهیونیستی و در مقابل تلاش های تفرقه افکنانه اعتقاد دارند، همکاری کنیم.

وی تونس را نمونه ای از تعامل سیاسی گروه های مختلف دانست و اظهار داشت: باید همه تلاش کنیم از طریق گفت و گو ، تعامل و روند سیاسی وقایع اسفناکی را که در سوریه، یمن، عراق و لیبی اتفاق می افتد متوقف کنیم.

راشد الغنوشی در دیدار محمدجواد ظریف پیروزی به دست آمده در مذاکرات هسته ای را به ملت و دولت ایران تبریک گفت.

وی با اشاره به مذمت و حرمت ریختن خون انسان ها و تاکید دین مبین اسلام بر صلح و همزیستی و رعایت حقوق یکدیگر بر ضرورت اصلاح بین مسلمانان و رفع اختلافات از طریق گفت و گو تاکید کرد.