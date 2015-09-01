به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان ثبت احوال کشور و استان ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف خانواده ها انتخاب نام نیکو برای فرزندان خود است چراکه نام نیکو نقش مهمی در شخصیت فرزندان دارد.

وی بیان داشت: خوشبختانه در استان ایلام با توجه فرهنگ‌های مذهبی و شیعه بودن از نامه های ائمه اطهار بیشتر برای فرزندان استفاده می شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به وظایف خطیر سازمان ثبت احوال کشور، گفت: این سازمان دارای وظایف گسترده ای است که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند و باید سطح خدمات در این نهاد بیشتر شود.

وی عنوان کرد: این سازمان در قبال خدمات رسانی به مردم به خوبی عمل کرده است.

منوچهر تیموری مدیر کل ثبت احوال استان ایلام نیز در این دیدار با اشاره به اینکه بیشترین اسامی در استان ایلام شامل امیر علی، امیرحسین، فاطمه و زهرا است، گفت: مردم استان از اسامی مذهبی بیشتر استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: طرح مکانیزه شدن شناسنامه‌ها در استان ایلام آغاز شده است.

گفتنی است، امروز در آیینی با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از سند سجلی آیت الله محمدتقی مروارید از علمای بزرگ استان ایلام در گنجینه ثبت احوال این استان رونمایی شد.

آیت اله محمد تقی مروارید در ۳۰ مهر ماه سال ۱۳۹۱ در سن ۹۱ سالگی درگذشت و در آرامستان بهشت رضا (ع) ایلام به خاک سپرده شد.