به گزارش خبرنگار مهر، مربی بدنساز تیم فوتبال امید ایران در خصوص همکاری با این تیم گفت: واقعا خوشحالم که فرصت همکاری با تیم المپیک ایران را پیدا کردم و این همکاری قطعا تجربه جدید و ارزشمندی برای من خواهد بود. اعضای کادرفنی و بازیکنان استقبال خوبی از من داشتند و به خوبی پذیرای من شدند که حضور من در این تیم و آغاز همکاری ام را بسیار اسان کرد.

استید که اصلیتی اسکاتلندی دارد، افزود: اردوی تیم المپیک ایران در کمپی فوق‌العاده برپا شده که امکانات خوب و حرفه‌ای در اختیار دارد و خوشبختانه همه چیز برای یک کار با برنامه و حرفه‌ای مهیاست.

مربی بدنساز تیم امید در خصوص وضعیت بازیکنان گفت: بازیکنان حاضر در اردو خیلی با انگیزه و با کیفیت هستند و می‌توان در بهترین سطح ممکن با آنها کار کرد.

وی ادامه داد: می‌دانم که موفقیت در رقابتهای پیش رو و صعود به المپیک ریو چقدر برای فوتبال ایران و تیمی که با آن همکاری دارم اهمیت دارم و قطعا من هم نهایت تلاشم را انجام می‌دهم تا به تیم المپیک ایران کمک کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.

استید در خصوص نوع همکاری‌اش با تیم امید گفت: طبق توافقی که با سرمربی تیم آقای خاکپور داشتم قرار شد تا در این اردو همکاری داشته باشیم و در صورت رضایت طرفین این همکاری ادامه داشته باشد.

مربی بدنساز تیم امید که اصالتی اسکاتلندی دارد، دارای مدرک مربیگری حرفه‌ای از کشور اسکاتلند است و در تیم‌های رده‌های مختلف سنی اتریش و استرالیا، تیم‌های باشگاهی استرالیا و قطر و کاونتری انگلیس فعالیت داشته است.