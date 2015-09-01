هوای شهرستان مهران در وضعیت بحران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گرد و غبار از روز گذشته وارد استان ایلام شده و باعث شد هوای شهرستان مهران در وضعیت بحران قرار گیرد و علاوه بر این هوای شهرستانهای ایلام، سرابله، دره شهر و دهلران در معرض هشدار باشد.

وی بیان داشت: هم اکنون میزان ذرات گرد و غبار در شهر مهران بیش از ۵۴۰ میکروگرم است که باعث کاهش دید افقی در این شهرستان نیز شده است.

سلیمان نژاد عنوان کرد: ذرات گرد و غبار در شهرهای ایلام، دهلران، ایوان، دره شهر و..بیش از ۱۵۰ میکروگرم است که در وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام تصریح کرد: طی سال جاری ۴۲ روز از هوای استان گرد و غبار بوده است که در این بین شهرستانهای مهران و دهلران به دلیل نزدیکی به کشور عراق بیشترین سهم را داشته اند.

وی افزود: منشا اصلی گرد و غبار در استان ایلام خارجی و بیشتر از طرف عراق و سوریه است.

گرد و غبار مهمان ۱۰ ساله مردم استان ایلام از شب گذشته تاکنون به صورت شدید در بیشتر مناطق استان دیده می شود و هوا به اندازه ای آلوده است که اکثر مردم در خانه حبس شده اند.

طبق گفته مسئولان هواشناسی استان ایلام توده گرد و غبار تا دو روز آینده در استان ایلام وجود دارد و البته این میزان در شهرستانهای مهران و دهلران به دلیل هم مرز بودن با کشور با عراق از شدت بیشتری برخوردار است.