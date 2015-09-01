به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت کشور لبنان امروز سه شنبه در خصوص حمله معترضان لبنان به ساختمان وزارت محیط زیست در بیروت بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه برای ترک ساختمان وزارت محیط زیست و پایان تحصن در آن ضرب الاجل نیم ساعته برای معترضان تعیین کرد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: مردم حق دارند بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است، تظاهرات کنند اما تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به هیچ ساختمانی را ندارند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی لبنان برای پایان دادن به تحصن معترضان به بحران زباله ها در ساختمان وزارت محیط زیست وارد عمل شده اند.

ماجرای «بحران زباله ها» در لبنان از آنجا آغاز شد که شرکت «سوکلین» وابسته به جریان «المستقبل» و مسئول جمع آوری زباله ها در لبنان به یک باره از ادامه فعالیت های خود در این زمینه دست کشید و شرکت دیگری را به عنوان جایگزین خود تعیین نکرد. علاوه بر این، به دنبال افزایش حجم زباله ها در بیروت و دیگر نقاط لبنان، این شرکت هیچ اقدامی در خصوص توسعه کارخانه های بازیافت زباله ها صورت نداد. از سوی دیگر، پس از پُر شدن محل های دفن زباله در بیروت که اصطلاحا «خاک چال» یا «گورستان زباله» خوانده می شوند، مسئولان دیگر شهرهای واقع در لبنان از دفن زباله های بیروت خودداری کردند؛ مسأله ای که روز به روز بر حجم زباله های انباشته شده در پایتخت کشور افزود. پس از تشدید این بحران، مردم لبنان طی روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات گسترده در بیروت با سر دادن شعارهایی کناره گیری دولت را خواستار شدند.