۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۶

نماینده دهلران در مجلس:

۴۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل «سد میمه» اختصاص یافت

ایلام - نماینده دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس گفت: ۴۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل سد میمه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های شهرستان دهلران اظهار داشت: شهرستان دهلران یکی از مهمترین مناطق پر ظرفیت استان ایلام در بخش آب، خاک و کشاورزی است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پروژه های مختلفی در این شهرستان برای آبی کردن اراضی مستعد کشاورزی شهرستان در حال اجراست که یکی از مهمترین این پروژه ها سد میمه است.

نماینده دهلرن در مجلس عنوان کرد: سد میمه از چند سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شده که طی سالهای اخیر روند کندی داشت، ولی در سال جاری با اعتبارات مناسب پیشرفت خوبی داشته است.

احمدی اظهار داشت: در سال جاری ۴۲۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یافته و این پروژه از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارد و باید با افزایش نیروی انسانی و ماشین آلات پیشرفته روند کار تسریع یابد.

وی افزود: با اجرای این پروژه که هم اکنون ۳۵ درصد پیشرفت دارد، بیش از شش هزار هکتار از این منطقه آبی می شود.

