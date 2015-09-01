به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای به اقدام تروریست های داعش در تخریب معبد باستانی «بل» واقع در شهر تدمر واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: اقدام داعش در تخریب این معبد، جنایتکارانه بود و از اهداف شوم تجاوز این گروه تروریستی به سوریه پرده برداشت.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: تروریست های داعش هویت سوریه را هدف قرار داده و به دنبال نابودی آثار باستانی در کشور هستند.

وزارت خارجه سوریه در پایان بیانیه خود بر لزوم مبارزه با تروریسم توسط جامعه جهانی تأکید کرد.

گفتنی است، سازمان ملل اعلام کرده بود که بر اساس تصاویر ماهواره ای، معبد تاریخی بل در شهر تدمر (پالمیرا) سوریه، به کلی تخریب شده است.

بنا بر گزارش مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی(یونیتار) وابسته به سازمان ملل، در تصاویر ماهواره ای که ۲۷ اوت از این معبد گرفته شده است، یک ساختمان مسطیلی شکل که آن را ستونهایی احاطه کرد دیده می شود اما در تصویر دیگری که اخیرا گرفته شده تنها خرابه های یک بنای مخروبه به چشم می آید.

داعش در ماه می به طور اتفاقی پالمیرا را از دست نیروهای دولتی درآورد و در حال حاضر بیشتر مکان های شهر را در کنترل خود دارد.

اوایل ماه جاری داعش باستان شناس ۸۲ ساله سوری را گردن زد. این باستان شناس نیمی از عمر خود را صرف تحقیقات در معاید شهر پالمیرا کرده بود.