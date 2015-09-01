به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوای استان تهران با حضور مدیر کل محیط زیست استان تهران و مدیر کل مدیریت بحران استانداری در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست مصوب شد تا فعالیت معادن شن و ماسه در استان تهران به ویژه در شهرستان های غرب این استان به دلیل بالارفتن میزان گرد و غبار و افزایش آلاینده های هوا به مدت ۴۸ ساعت تعطیل شود.

همچنین در این نشست بر آماده باش دستگاه های امدادی و خدماتی نظیر آتش نشانی، هلال احمر و غیره به منظور خدمت رسانی به مردم تأکید شد.

در نشست هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوای استان تهران به مردم توصیه شد تا از حد الامکان از وسائل نقلیه شخصی و دارای اشکال فنی استفاده نکنند.

همچنین مسئولان در این نشست تأکید کردند که مردم باید از هر اقدامی نظیر سوزاندن ضایعات و غیره که میزان آلایندگی هوا را افزایش می دهد، خودداری کنند.

گفتنی است شامگاه دوشنبه طی پیش بینی سازمان هواشناسی تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت نقاط مختلف استان تهران را در برگرفت.