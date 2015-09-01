  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۱

همکاری معاونت علمی و صندوق کارآفرینی امید؛

اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به فناوران و کارآفرینان

اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به فناوران و کارآفرینان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید در راستای حمایت از ایجاد اشتغال در حوزه طرح های فناورانه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک میان علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری و اصغر نورالله زاده رئیس صندوق کارآفرینی امید به امضا رسید.

این تفاهم نامه به منظور حمایت از ایجاد اشتغال در حوزه طرح های فناورانه و ظرفیت های منجر به ایجاد شرکت های دانش بنیان و توانمندی های شرکت های دانش بنیان موجود منعقد شد.

سپرده گذاری معاونت علمی در صندوق کارآفرینی امید و همکاری این صندوق در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به فناوران، کارآفرینان و طرح های دانش بنیان معرفی شده از سوی معاونت علمی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

همکاری طرفین براساس این تفاهم نامه به مدت ۶ سال ادامه خواهد داشت و براساس جزییات اعطای تسهیلات مدنظر، صندوق کارآفرینی امید متعهد شده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولید دانش بنیان اختصاص دهد.

براساس این تفاهم نامه، هر شرکت دانش بنیان حداکثر می تواند تا ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برخوردار شود که بازپرداخت این تسهیلات با سود ۴درصد خواهد بود.

کد مطلب 2901548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها