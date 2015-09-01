توافق شمسایی با فدراسیون فوتبال

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسات امروزش در فدراسیون فوتبال برای حضور در تیم ملی فوتسال اظهار کرد: من ابتدا صبح امروز جلسه‌ای را با سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال برگزار کردم و با هم صحبت‌‌های کلی و جزئی داشتیم. صحبت‌های ما در نهایت به مرحله بستن قرارداد رسید.

وی افزود: سپس جلسه‌ای را با علی کفاشیان داشتم و ما صحبت‌هایمان را با هم انجام دادیم. کفاشیان اصرار دارد که یا کار در تیم ملی را انتخاب کنم یا کار در تیم تاسیسات دریایی. استدلال کفاشیان هم فشارهایی است که ممکن است به خاطر حرف و حدیث‌‌های فعالیت همزمان ایجاد شود. من هم قراردادم با تاسیسات را نشان کفاشیان دادم و گفتم که تا الان ۷۰ درصد آنرا گرفته‌ام و امضایم پای قرارداد تاسیسات، اعتبار و اعتقادم است.

سرمربی تیم تاسیسات دریای تاکید کرد: من صحبت‌های خوبی با کفاشیان داشتم و در نهایت قرار شد در جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در اینباره تصمیم گیری شود. من خودم را از این ماجرا کنار کشیده‌ایم و تصمیم گیری را بر عهده هیات رئیسه گذاشته‌ام.

شمسایی درباره جزئیات صحبت‌هایش با رئیس کمیته فوتسال، تاکید کرد: ما درباره تمام مسائل یک به یک جلو رفتیم. البته باید از کفاشیان تشکر کنم. او خیلی شیک، حرفه‌ای و صادقانه صحبت کرد. من برنامه لیگ را با افتخاری چک کردم و چیزی که از کمیته فوتسال خواستم این بود که هفته‌ای سه، چهار جلسه تمرین برای بازیکنان تیم ملی داشته باشیم. همچنین برای برگزاری اردوها، البسه تیم ملی، قرارداد خودم و کادرفنی و تمام مسائلی که باید در یک تیم مدنظر باشد، صحبت کردیم. تنها مانعی که مانده، دو پُسته بودن من در تیم ملی و تیم تاسیسات است.

