منشور مشارکت دانش آموزان خراسان رضوی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر دوشنبه در نشست مشورتی شورای جوانان آموزش و پرورش که در محل این اداره کل برگزار شد اظهار کرد: یکی از وظایف مدیران در سال تحصیلی پیش رو اعطای نقش به دانش آموزان است که منشور مشارکت آموزش و پرورش خراسان رضوی بدین منظور نگارش شده است.

وی افزود: در این منشور ۲۱۸ راهکار برای تمامی گروه های مرتبط با اداره کل آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که ۴۲ راهکار ویژه معلمان، ۴۸ راهکار برای دانش آموزان و ۳۲ راهکار برای مدیران مدارس تعریف شده است.

وی حلقه مفقوده جامعه ایران را مشارکت عنوان کرد و گفت: مشارکت، حلقه مفقوده جامعه ایران است که این حلقه مفقوده باید در مدارس پیدا شود.

دبیرستان محیط زیست در مشهد احداث می شود

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین در این نشست از احداث و برگزاری مراسم کلنگ زنی مدرسه محیط زیست با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور خبر داد و گفت: دبیرستان محیط زیست توسط رئیس سازمان محیط زیست کشور همزمان با فصل بازگشایی مدارس در 15 مهرماه کلنگ احداث آن بر زمین خواهد خورد.

وی با بیان اینکه این دبیرستان در زمینی به مساحت ۵ هکتار احداث خواهد شد افزود: گروه محیط زیست یاران جوان به همت دانش آموزان خراسان رضوی ایجاد شده است که در حال حاضر ۶ هزار نفر در این گروه عضو هستند.

