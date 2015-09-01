به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به انصراف تیم‌های راهیان کرمانشاه، شهرداری ماهشهر، شهرداری جویبار، پرسپولیس گناوه و مقاومت تهران از مسابقات جام حذفی، دیدار این تیم‌ها لغو می‌شود.

همچنین دیدار دو تیم بادران تهران - کوثر ایلام در روز جمعه ۱۳ شهریور ۹۴ در ساعت ۱۷ در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.

بنابراین دیدار تیم‌های زیر لغو شده است:

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۹۴

شهرداری سمنان -راهیان کرمانشاه

کارون اهواز - شهرداری جویبار

سپیدرود رشت - شهرداری ماهشهر

جمعه ۱۳ شهریور ۹۴

بعثت کرمانشاه - پرسپولیس گناوه

سفیر قزوین - مقاومت تهران

به گزارش مهر، این در حالی است که تیم پرسپولیس تهران هم نامه‌ای مبنی بر لغو بازی‌اش در این مرحله به سازمان لیگ ارسال کرده‌است و باید دید که سازمان لیگ چه واکنشی به این درخواست سرخپوشان خواهد داشت.