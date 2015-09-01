به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به انصراف تیمهای راهیان کرمانشاه، شهرداری ماهشهر، شهرداری جویبار، پرسپولیس گناوه و مقاومت تهران از مسابقات جام حذفی، دیدار این تیمها لغو میشود.
همچنین دیدار دو تیم بادران تهران - کوثر ایلام در روز جمعه ۱۳ شهریور ۹۴ در ساعت ۱۷ در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.
بنابراین دیدار تیمهای زیر لغو شده است:
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۹۴
شهرداری سمنان -راهیان کرمانشاه
کارون اهواز - شهرداری جویبار
سپیدرود رشت - شهرداری ماهشهر
جمعه ۱۳ شهریور ۹۴
بعثت کرمانشاه - پرسپولیس گناوه
سفیر قزوین - مقاومت تهران
به گزارش مهر، این در حالی است که تیم پرسپولیس تهران هم نامهای مبنی بر لغو بازیاش در این مرحله به سازمان لیگ ارسال کردهاست و باید دید که سازمان لیگ چه واکنشی به این درخواست سرخپوشان خواهد داشت.
نظر شما