زلزله فرضی شمال تهران را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فاتحی منش دبیر و جانشین شهرداردر ستاد مدیریت بحران شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح آمادگی و هماهنگی بین سازمانهای تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران مانور عملیاتی مدیریت بحران منطقه یک با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حضور مدیران شهری شمال تهران و روسای سازمانهای تخصصی و... در انبار نفت شمال شرق تهران برگزار شد.

وی افزود: این زلزله فرضی ۶ ریشتر اعلام شد که در فرضیات آن تعدادي از ساختمان‌ها دچار آسیب‌دیدگی شدند و نفرات و ساختمان های زیادی در سطح منطقه یک آسیب دیدند و نیاز به کمک فوری داشتند که با توجه به مسدود شدن راه های اصلی و فرعی امر امداد رسانی با سختی های خاصی دنبال شد که در این میان انبار نفت شمال شرق تهران اعلام حادثه می کند و نیاز به حضور سازمان ها و ادارات تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران منطقه می شود.

فاتحی منش گفت: راه های اصلی و فرعی محل در دقایق اولیه مسدود و با همکاری مردم ، معاونت ترافیک و نیروهای شهرداری ناحیه ۹ و ۱۰، مسیرهای اصلی باز و کلیه سازمان ها با تمام پتانسیل مورد نیاز تجهیزات و نیروها برای کمک کردن و ایجاد شرایط مناسب عملیاتی وارد عمل می شوند.

وی افزود: از شرایط ویژه به وجود آمده در محل حادثه حریق یکدستگاه تانکر سوخت در محل سکوی بارگیری(فاز اول) و همچنین نشت سوخت به محدوده زمین پایین دست محوطه انبار نفت (فاز دوم) بود و شریانهای حیاتی در محل حادثه آسیب دیده بودند که با اقدامات اجرا شده مانور با همکاری و تعامل سازمان های خدمات رسان به اتمام رسید.