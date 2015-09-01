۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

زلزله فرضی شمال تهران را لرزاند

مانور عملیاتی مدیریت بحران منطقه یک با اعلام وقوع زلزله فرضی در اثر فعال شدن گسل نياوران در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه در انبار نفت شمال شرق منطقه تهران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فاتحی منش دبیر و جانشین شهرداردر ستاد مدیریت بحران شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح آمادگی و هماهنگی بین سازمانهای تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران مانور عملیاتی مدیریت بحران منطقه یک با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حضور مدیران شهری شمال تهران و روسای سازمانهای تخصصی و... در انبار نفت شمال شرق تهران برگزار شد.

وی افزود: این زلزله فرضی ۶ ریشتر اعلام شد که در فرضیات آن تعدادي از ساختمان‌ها دچار آسیب‌دیدگی شدند  و نفرات و ساختمان های زیادی در سطح منطقه یک آسیب دیدند و نیاز به کمک فوری داشتند که با توجه به مسدود شدن راه های اصلی و فرعی امر امداد رسانی با سختی های خاصی دنبال شد که در این میان انبار نفت شمال شرق تهران اعلام حادثه می کند و نیاز به حضور سازمان ها و ادارات تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران منطقه می شود.

فاتحی منش گفت: راه های اصلی و فرعی محل در دقایق اولیه مسدود و با همکاری مردم ، معاونت ترافیک و نیروهای شهرداری ناحیه ۹ و ۱۰، مسیرهای اصلی باز و کلیه سازمان ها با تمام پتانسیل مورد نیاز تجهیزات و نیروها برای کمک کردن و ایجاد شرایط مناسب عملیاتی وارد عمل می شوند.

وی افزود: از شرایط ویژه به وجود آمده در محل حادثه حریق یکدستگاه تانکر سوخت در محل سکوی بارگیری(فاز اول) و همچنین نشت سوخت به محدوده زمین پایین دست محوطه انبار نفت (فاز دوم) بود و شریانهای حیاتی در محل حادثه آسیب دیده بودند که با اقدامات اجرا شده مانور با همکاری و تعامل سازمان های خدمات رسان به اتمام رسید.

کد مطلب 2901564
سیامک صدیقی

