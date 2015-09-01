صندوق های رأی گیری ترکیه در ۵۴ کشور استقرار می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مسئولین برگزاری انتخابات در ترکیه امروز اعلام کردند که ترکیه در حال آماده سازی مکان های رأی گیری برای ترک های ساکن در سایر کشور ها هستند.

به گفته این مقامات، ۱۱۲ مکان در ۵۴ کشور برای جمع آوری آراء انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه که قرار است در اول نوامبر سال جاری برگزار شود، در نظر گرفته شده است.

هیأت عالی انتخابات در ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: مکان های اخذ رأی مذکور از ۸ تا ۲۵ اکتبر آماده جمع آوری آراء ترک های ساکن در کشورهای دیگر خواهند بود.