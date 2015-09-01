به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش و نیروهای مردمی سوریه طی عملیاتی مشترک مواضع تروریست های تکفیری در استان «سویداء» را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات ارتش و نیروهای مردمی در این استان، ده ها عضو گروه های تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

در جریان این عملیات همچنین تعدادی از خودروهای متعلق به تروریست های داعش شناسایی و منهدم شدند.

از سوی دیگر، مواضع تکفیریها در حومه استان ادلب هدف حملات هوایی جنگنده های سوری قرار گرفت.

در این عملیات نیز شماری از تروریست های تکفیری هلاک و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند.