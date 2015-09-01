نخستین اجلاس مجمع بسیجیان شهرستان اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه اهر عصر سه شنبه در این اجلاس با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی کاملاً متفاوت است، گفت: استفاده از ظرفیت های بسیج برای تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است.

عبدالحسین ایمانی سپس با تاکید بر اینکه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ظرفیت و پتانسیل های روستاها استفاده شود، افزود: توجه به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و همکاری تمامی آحاد و سازمان ها در جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدهای داخلی و محلی با بهره برداری از طرح های اشتغال زا باعث تحقق اقتصاد مقاومتی در همه نقاط کشور می شود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راه حل مشکلات در شهرستان ها بوده و با تحقق یافتن آن، قطعاً شاهد توسعه کشور خواهیم بود.

فرمانده سپاه ناحیه اهر ضمن اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باعث به خودکفایی رسیدن کشور می شود، خاطر نشان کرد: اجرای بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصلی ترین وظیفه مسئولان است.

ارائه تسهیلات ۸ میلیارد ریالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر نیز در ادامه این جلسه گفت: تاکنون از این مقدار ۸۰۰ میلیون تومان برای ۶۰ نفر از بسیجیان واجد شرایط در جهت اقتصاد مقاومتی تسهیلات ارائه شده است.

یعقوب نیک کام اظهار داشت: با انجام طرح های اقتصاد مقاومتی نتیجه چندان مطلوبی به دست نیامده است.

مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در اهر حدود ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص یافته است، تصریح کرد: تاکنون از این مقدار ۸۰۰ میلیون تومان برای ۶۰ نفر از بسیجیان واجد شرایط در جهت اقتصاد مقاومتی تسهیلات ارائه شده است.

وی به ضرورت پیشرفت اقتصادی در تمامی عرصه ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین حمایت از طرح های پرورش آبزیان، تولید قارچ خوراکی، پرورش ماهیان، کشت گیاهان دارویی و زعفران، پرورش زنبورعسل، شتر، گاومیش، شترمرغ و مرغ بومی از جمله طرح هایی است که در قالب اقتصاد مقاومتی مورد حمایت قرار می گیرند.

نیک کام ادامه داد: همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از راه اندازی و ایجاد صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی در شهرستان اهر با ارائه تسهیلات حمایت می شود.

مسئول اجرایی اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر با بیان اینکه یکی از سرمایه گذاران با دریافت ۳۰ میلیون تومان تسهیلات در زمینه پرورش ماهی موفق عمل کرده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه اقتصاد مقاومتی از شعار به عمل تبدیل شود، تمامی تلاش و ظرفیت های شهرستان را بکار خواهیم گرفت.

دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

نخبه بسیجی و رئیس ستاد اقامه نماز اهر نیز در ادامه این جلسه گفت: جنگ با آرمان ها اگر ادامه یابد قدرت اقتصادی ایران باعث سقوط تمدن اقتصادی کشورهای غربی می شود.

صمد طائری با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات تمامی مشکلات اقتصادی کشور است، افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی راه حل غلبه و پیروزی در جنگ اقتصادی است.

وی تقویت و حمایت از تولید ملی را مهم ترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: دشمنان با برنامه ریزی های خود در جنگ اقتصادی، تحریک کردن مردم علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و مقابله با آن از ماهیت های اقتصاد مقاومتی در کشور است.

طائری با بیان اینکه هدف آمریکا از اعمال تحریم های اقتصادی فلج کردن زندگی ملت ایران بود، تصریح کرد: جنگ با آرمان ها چنانچه که اگر ادامه یابد قدرت اقتصادی ایران باعث سقوط تمدن اقتصادی کشورهای غربی می شود.

این نخبه بسیجی کارآمد بودن اقتصاد داخلی کشور را مهم ترین دلیل شکست تحریم های غرب دانست و اضافه کرد: با حمایت از تولیدات داخلی، ایران به یک کشور صادر کننده در جهان تبدیل خواهد شد.

وی تولید و ایجاد اشتغال را یک جهاد اقتصادی برشمرد و گفت: خام فروشی تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور می گذارد.

طائری در پایان با تاکید براینکه دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ظرفیت های ۱۰ میلیون دانشجو استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در طول دو سال گذشته بیشتر به مسائل دیپلماسی و سیاسی توجه داشته و اکنون زمان توجه به دیپلماسی اقتصادی کشور است.