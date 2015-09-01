به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک عامل انتحاری وابسته به گروه های تکفیری در صحرای سینا امروز سه شنبه تلاش کرد تا یکی از مراکز امنیتی واقع در منطقه «العریش» را منفجر کند.

بر اساس این گزارش، تلاش این عامل انتحاری با دخالت نظامیان ارتش مصر ناکام مانده و این فرد نیز به هلاکت رسید.

این در حالی است که ارتش مصر همچنان به عملیات نظامی خود علیه تروریست های تکفیری «أنصار بیت المقدس» در صحرای سینا ادامه می دهد.

پیشتر نیز ارتش مصر در جریان یکی از آخرین عملیات های خود علیه تکفیریها سه عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

گفتنی است، حدود دو هفته گذشته نیز در جریان بمباران مواضع تکفیریها در روستای «ابو العراج» شهر «شیخ زوید» ۱۲ نفر کشته شدند.