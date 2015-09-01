فضاسازی و تبلیغات انحرافی در اراده شورای نگهبان اثری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ناظران شورای نگهبان استان البرز با حضور آیت الله سید محمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، نماینده ولی فقیه در البرز، مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان، ائمه جمعه استان و جمعی از مدیران استانی عصر سه شنبه در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.

آیت الله سید محمدرضا مدرسی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی برخاسته از قرآن و سنت است، اظهار کرد: وجود قانون اساسی مایه افتخار همه است چرا که نظامی را پیش بینی می کند که در راس آن ولایت فقیه قرار دارد ولی فقیه ی که شجاع، مدیر و مدبر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ولی فقیه به کمک مردم اقامه حق می کند و این نظام ولایی متکی به مردم است، گفت: جمهوری در نظام جمهوری اسلامی یعنی همه مردم مسئولیت دارند و اسلامی یعنی اینکه برای اجرای احکام اسلامی تلاش می کند.

آیت الله مدرسی خطاب به ناظران شورای نگهبان گفت: شما جزو کسانی هستید که برای مرزداری از جمهوری اسلامی و نگهبانی از قانون اساسی تلاش می کنید.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: تلاش های شورای نگهبان باعث شده است در این چند دهه کشور به بالندگی برسد و علی رغم توطئه های بیشمار دشمنان جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه به پیش برود.

انتخابات از ابتدا تا انتها باید تحت نظارت شورای نگهبان باشد

وی با اشاره به اینکه ناظران شورای نگهبان مانند دست و چشم شورای نگهبان هستند، گفت: دشمنان خارجی، فریب خوردگان و ساده اندیشان داخلی با شورای نگهبان میانه خوبی ندارند.

آیت الله مدرسی خطاب به کسانی که میانه خوبی با شورای نگهبان ندارند، گفت: شورای نگهبان می گوید قانون اساسی و احکام اسلامی باید اجرا شود نباید فریب دشمنان را خورد.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: برخی وظایف و عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال می برند و نظارت شورای نگهبان را فقط تماشایی می دانند اگر کسی یک دور قانون اساسی را خوانده باشد به این مهم دست پیدا می کند که چقدر شورای نگهبان مورد اطمینان است.

وی در ادامه گفت: انتخابات از ابتدا تا انتها باید تحت نظارت شورای نگهبان باشد و در همه مراحل تاییدیه شورای نگهبان نیاز است.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: همگان باید بدانند بنای شورای نگهبان به اجرای قانون اساسی و اجرای احکام اسلامی و عدالت است و فضاسازی و تبلیغات انحرافی نمی تواند در اراده شورای نگهبان اثری بگذارد و وظیفه اش را بر اساس قانون و عدالت انجام می دهد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه عظمت جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده است که دشمن ترین دشمنان به قدرت نظام اسلامی اعتراف می کنند، افزود: طبق گزارش های واصله رییس دولت آمریکا که بیشترین دشمنی را نسبت به ایران اسلامی روا می دارد علی رغم میل باطنی اعتراف می کند که جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه است.

جمهوری اسلامی ایران در دل آزادگان و اسلام خواهان جهان نفوذ کرده است

وی افزود: آمریکا و متحدان غربی اش در ابتدای انقلاب اسلامی ایران خط نشان می کشیدند، تبلیغات می کردند و معتقد بودند نظام جمهوری اسلامی ایران تا یک سال دیگر از هم پاشیده می شود و یک عده ساده لوح که بیگانه پرست بودند در قدرت نظام اسلامی شک می کردند.

عضو فقهای شورای نگهبان یادآور شد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در منطقه تبدیل به قدرتی بی همتا و بی معادل شده است و در دل آزادگان و اسلام خواهان جهان نفوذ کرده است.

آیت الله مدرسی گفت: با توجه به تلیغات سوء دشمنان، هستند جوانان از خود گذشته ای که به پا خواسته اند و با جان و دل از این نظام مقدس و اسلامی دفاع می کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و فداکاری ایثارگران و مردمان مومن و فداکار هر روز بیش از گذشته توانمد تر می شود.

آیت الله مدرسی خطاب به فریب خوردگان در مقابل دشمنان گفت: چه بی چاره اند کسانی که فریب تبلیغات دشمنان را می خورند و فکر می کنند با کوتاه آمدن در مقابل آمریکا و انگلیس می توانند به پیشرفت اقتصادی دست یابند.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه آمریکا از ابتدای دوران پیدایش پهلوی در کشور ایران نفوذ داشت، گفت: نفوذ آمریکا در دوره پهلوی دوم بیشتر شد به طوری که تمام مقدرات اصلی کشور با مشورت آمریکا و با دستور مستقیم سفارت آمریکا و انگلیس و فرانسه انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه همه شخصیت های کلیدی دوره پهلوی دوم دست نشانده های آمریکا و انگلیس بودند، این سوال را مطرح کرد و گفت: چرا در آن زمان پیشرفت اقتصادی در کشور حاصل نشد؟

تحریم ها بر علیه ایران در طول تاریخ بی سابقه بوده است

وی یادآور شد: اگر بنا بود با رابطه با آمریکا و انگلیس کشوری به جای برسد چرا عربستان این وضعیت را دارد و بجای اینکه در اوج شکوفایی باشد در بیچارگی دست و پا می زند.

آیت الله مدرسی گفت: عده ای از آقایان مدتی ندا سر دادند که اگر رابطه با آمریکا درست شود رونق اقتصادی به وجود می آید و در این خصوص کشور ترکیه را مثال می زدند.

عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی ترکیه ظاهری بود و در حال حاضر این کشور ۴۲۰ میلیارد دلار قرض به کشورهای دیگر دارد.

وی با اشاره به اینکه کشور با تحریم ها دست و پنجه نرم کرده است و جنگ را پشت سرگذاشته است، افزود: در حال حاضر کشور غیر از آنچه که میان همه کشورها مشترک است قرض دار کشورهای دیگر نیست.

آیت الله مدرسی در ادامه خطاب به آنان که رابطه با آمریکا را باعث رونق اقتصادی می دانند، گفت: اگر قرار بود ارتباط با آمریکا رونق اقتصادی بدنبال داشته باشد چرا یونان مشکلاتش حل نشد.

وی تحریم ها بر علیه ایران را در طول تاریخ بی سابقه اعلام کرد و گفت: کشور با وجود اینکه با تحریم های ظالمانه دست پنجه نرم می کند ولی قدرتمند شده است و با قدرت به پیش می رود.

آیت الله مدرسی در ادامه به وضعیت کشور عربستان اشاره کرد و گفت: این کشور ۱۷ و نیم میلیون نفر جمعیت دارد و طبق آمار رسمی روزانه ۹ میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند و با تحریم هم مواجه نبوده است ولی در بیچارگی دست و پا میزند و به شکوفایی اقتصادی نرسیده است.

دشمن بدنبال نفوذ در کشور است

عضو فقهای شورای نگهبان به مدیریت اسلامی در کشور اشاره کرد و افزود: ایران در دوران تحریم ها با جمعیتی بیش از ۷۰ میلیون نفر روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرد و در قدرتش خدشه ای وارد نشد.

وی در ادامه به انقلاب مردم مصر هم اشاره کرد و افزود: مردم مصر انقلاب کردند خون ریخته شد به قدرت رسیدند و آمریکا مزد آنها را با به زندان انداختن داد و یک قلدر را به حکومت رساند.

وی با تاکید بر اینکه رابطه میش با گرگ هیچوقت به نفع میش نخواهد بود، گفت: درصدد این نیستیم که دست دشمن بهانه بدهیم ولی این واقعیت وجود دارد که نمی شود دشمن را راضی کرد هدف دشمنان این است که مردم را برده خود کنند و هر گونه که بخواهند با آنها رفتار کنند.

آیت الله مدرسی در پایان گفت: دشمن بدنبال نفوذ در کشور است قصد دارد در مجلس، بدنه دولت، قوه قضاییه و حتی مجلس خبرگان رهبری نفوذ پیدا کند برای رسیدن به این هدف بدنبال افراد سست عنصرمی گردد و چه بسا برای نیل به اهدافش کسانی را خریداری کند.