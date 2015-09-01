یونسکو هم تخریب معبد تاریخی «بل» در سوریه توسط داعش را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان یونسکو با صدور بیانیه ای اقدام داعش در تخریب معبد تاریخی «بل» واقع در شهر تدمر سوریه را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این سازمان آمده است: تخریب این اثر باستانی در سوریه جنایتی علیه تمدن است.

در همین ارتباط، پیشتر وزارت خارجه سوریه نیز با صدور بیانیه ای به اقدام تروریست های داعش در تخریب معبد باستانی «بل» واقع در شهر تدمر واکنش نشان داده بود.

در بیانیه این وزارتخانه آمده بود: اقدام داعش در تخریب این معبد، جنایتکارانه بود و از اهداف شوم تجاوز این گروه تروریستی به سوریه پرده برداشت.

در این بیانیه همچنین تصریح شده بود: تروریست های داعش هویت سوریه را هدف قرار داده و به دنبال نابودی آثار باستانی در کشور هستند.

​گفتنی است، سازمان ملل اعلام کرده بود که بر اساس تصاویر ماهواره ای، معبد تاریخی بل در شهر تدمر (پالمیرا) سوریه، به کلی تخریب شده است.

بنا بر گزارش مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی(یونیتار) وابسته به سازمان ملل، در تصاویر ماهواره ای که ۲۷ اوت از این معبد گرفته شده است، یک ساختمان مستطیلی شکل که آن را ستونهایی احاطه کرد دیده می شود اما در تصویر دیگری که اخیرا گرفته شده تنها خرابه های یک بنای مخروبه به چشم می آید.

داعش در ماه می به طور اتفاقی پالمیرا را از دست نیروهای دولتی درآورد و در حال حاضر بیشتر مکان های شهر را در کنترل خود دارد.

اوایل ماه جاری داعش باستان شناس ۸۲ ساله سوری را گردن زد. این باستان شناس نیمی از عمر خود را صرف تحقیقات در معاید شهر پالمیرا کرده بود.