به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای عصر سه شنبه در اولین نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان توانمندی های صنعت توریسم و گردشگری استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: شرایط اقلیمی استان به گونه ای است که از دل کویر تا کوهستان فاصله اندکی وجود دارد که این توانمندی منحصر بفرد می تواند نقطه عطفی برای بسط و توسعه صنعت توریسم باشد.

وی غنای ابنیه تاریخی و آثار باستانی استان سمنان را بسیار گرانبها خواند و تصریح کرد: این مجموعه های تاریخی در کنار هنر هنرمندان و مشاهیر گنجینه ای را برای استان سمنان به ارمغان آورده که تا کنون نتوانسته ایم این مجموعه های تاریخی را به توریسم معرفی کنیم.

دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی، از آمادگی و همکاری این اتاق در قالب کمیسیون گردشگری خبر داد و افزود: کمیسیون گردشگری، اتاق فکری است که می تواند مطالبات بخش خصوصی را به خوبی بیان کند.

جمعه ای، شرایط جذب تورسیم در استان سمنان را بسیار محجور ارزیابی و بیان کرد: با توجه به وجود ابنیه تاریخی در سطح شهرهای استان سمنان و حضور گردشگران شرایطی فراهم آید تا خدمات رفاهی توسط شهرداریها و دیگر ارگان های مرتبط بهتر ارائه شود.

حسن حقیقت مدیر عامل شرکت زمین گشت از عدم اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: در استان برنامه های منسجمی برای اسکان گردشگر نهادینه شود تا صنعت گردشگری رونق گیرد.

در پایان اولین نشست کمیسیون گردشگری استان سمنان انتخابات هیئت مدیره کمیسیون برگزار شد و سهراب حکیم زاده بعنوان رئیس و غلامحسین محمدی زاده و امیرحسنی نیز بعنوان نواب اول و دوم انتخاب و برای مدت چهارسال قبول مسئولیت کردند.