به گزارش خبرنگار مهر، سید صفر قائمی عصر سه شنبه در حاشیه نخستین اجلاس مجمع بسیجیان شهرستان اهر در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه بیشترین تورم شمال خاورمیانه مربوط به ایران است، اظهار داشت: عدم کنترل صحیح نقدینگی منجر به تشدید رکود در بازارهای کشور شده است.

وی معضل و مشکل اصلی امروز کشور را بیکاری دانست و افزود: نزدیک به چندین میلیون نفر از جمعیت کشور غیرفعال هستند و طبق اعلام آمار از بیکاری ۷ میلیون نفری حکایت دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی ادامه داد: اجرای تمامی طرح ها حتی در زمینه های مختلف با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

قائمی جذب سرمایه گذاران در جهت ایجاد اشتغال مهم ترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد، گفت: تاکنون ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه وابستگی به نفت کشور را با تورم و رکود مواجه می کند، اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد اعتبارات دولتی از محل منابع نفتی تامین می شود و وابستگی شدید اقتصاد به دولت از دیگر معضلات امروز کشور است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی تصریح کرد: طی سال گذشته سازمان بسیج سازندگی بیش از ۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از طرح های ایجادی اقتصاد مقاومتی تخصیص داده است.

قائمی همچنین گفت: نتیجه مثبت اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها قابل مشاهده بوده و در این زمینه استفاده از ظرفیت های بسیج ضروری است.

وی توسعه و ایجاد مشاغل خانگی را مهم ترین دلیل مقابله با معضل بیکاری ذکر کرد و افزود: طی سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر از جوانان آذربایجان شرقی در راستای رسیدن به خودکفایی و ایجاد شغل مهارت و آموزش دیده اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به اینکه در سطح استان ۶۰۰ کارگاه ورمی کمپوست راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: برای سالجاری ۵۰ میلیارد ريال اعتبار در جهت حمایت و توسعه کارگاه های کوچک و زودبازده آذربایجان شرقی جذب شده است.

چندین مرکز صنعتی کوچک در شهرستان اهر ایجاد می شود

معاون فرماندار اهر نیز در نشستی خبری با خبرنگاران از ایجاد چندین مرکز صنعتی کوچک با همکاری بنیاد برکت در این شهرستان خبر داد و گفت: دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همه تلاش خود را بکار گرفته است.

مدد سمندری ادامه داد: افزایش تولیدات و حمایت از سرمایه گذاران داخلی قطعاً تاثیر زیادی در محقق شدن اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توجه بیشتر مسئولان اهر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این شهرستان است، افزود: نزدیک به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ريال اعتبار برای اجرای طرح های اقتصادی شهرستان اهر تخصیص یافته است.

سمندری ایجاد مشاغل خانگی و زودبازده را از طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان اهر دانست و اضافه کرد: دولت ضمن حمایت از کارخانه ها و موسسات اقتصادی بزرگ از کارگاه های تولیدی کوچک و مشاغل خانگی نیز حمایت می کند، به دلیل اینکه اینگونه مراکز نقش بیشتری در ایجاد اشتغال و افزایش تولید در جامعه و کشور برخوردارند.

معاون فرماندار اهر در پایان از ایجاد چندین مرکز صنعتی کوچک با همکاری بنیاد برکت در این شهرستان خبر داد، خاطر نشان کرد: این مراکز با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در شهرستان اهر راه اندازی می شود.