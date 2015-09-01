۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۰۱

عصر امروز؛

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از خبرنگار صداوسیما عیادت کرد

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد عصر امروز از خبرنگار صداوسیما که در سوریه مجروح شده است، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از نمایندگان عصر امروز، سه‌شنبه ۱۰ شهریور از سیدمحمد حسن حسینی خبرنگار مجروح رسانه ملی در بیمارستان سینا عیادت کرد.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حجت‌الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و پنج تن از نمایندگان مجلس، ابوترابی‌فرد را همراهی می‌کردند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد و نمایندگان همراه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن احوالپرسی از خبرنگار مجروح صداوسیما از نزدیک در جریان روند معالجات پزشکی وی قرار گرفتند.

حسینی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما چندی پیش در لاذقیه سوریه هدف ترکش خمپاره گروه‌های تروریستی تکفیری قرار گرفت و مجروح شد.

