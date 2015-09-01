به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق طی عملیاتی مشترک در شهر الرمادی واقع در استان الانبار، مواضع تکفیریها را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات ۴۳ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

عملیات ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاکسازی تمامی نقاط شهر الرمادی در استان الانبار همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه ای واقع در جنوب بغداد در پایتخت عراق منفجر شد.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دنبال این انفجار هفت نفر کشته و یا زخمی شدند.