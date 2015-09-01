به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از تأسیسات نشست بررسی وضعیت آبیاری نخیلات اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در بخش کشاورزی و به‌ویژه نخیلات است و بخش عمده‌ای از نخیلات استان نیز در دشتستان واقع است.

وی از تلاش برای بهبود وضعیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی خبر داد و اضافه کرد: اجرای برنامه‌های نوسازی و تعمیراتی را به‌عنوان یکی از راهبرهای بسیار مهم در دستور کار داریم و امیدواریم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر از اجرای برنامه‌های ترمیمی و تعمیری خبر داد و بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار داریم دمونتاژ دریچه‌های نیروگاهی سد شهید رئیس‌علی دلواری است.

وی همچنین از تعویض و نصب دریچه‌ها شبکه‌های آبیاری خبر داد و افزود: از دیگر برنامه‌های مهم مدنظر مرمت و پوشش بتنی کانال‌ها و احداث پل‌های جدید است.

بخشدار آب‌پخش نیز در این نشست از افزایش خرمای نخلستان‌های آب‌پخش در سال جاری خبر داد و گفت: آبیاری مناسب نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت محصول خواهد داشت و باید شرایط مناسبی برای این منظور ایجاد شود.

علی مردانلو خواستار تسریع در روند انجام عملیات تعمیر و تعویض دریچه‌های سد انحرافی شد و اضافه کرد: برای شروع به‌موقع دور دوم آبیاری نخیلات منطقه آب‌پخش باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

وی همچنین خواستار بهسازی و ساخت پل‌های جدید بر روی کانال‌های آبیاری شد و بیان کرد: یکی از مطالبات کشاورزان مربوط به اجرای عملیات لایروبی زهکش‌های منطقه آب‌پخش است.