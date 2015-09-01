۳۵ فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا شد

نجمه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها به منظور ترویج ازدواج و اجرای سنت حسنه دین مبین اسلام به مناسبت ولادت علی ابن موسی الرضا(ع) ۳۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این خیریه اهدا کرد.

وی با بیان اینکه این موسسه تاکنون ۱۸۰ شعبه در سراسر کشور راه اندازی کرده است، افزود: شعبه رفسنجان خیریه آبشار عاطفه ها در سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است که در زمینه امور نیکوکاری، توانمندسازی، حمایت از یتیمان، کارآفرینی و اشتغال و درمان فعالیت می کند.

به گفته وی عمده فعالیت این خیریه در زمینه اهداء جهیزیه به نوعروسان نیازمند است که در این رابطه تاکنون به ۸۰ نوعروس نیازمند رفسنجانی جهیزیه اهدا شده است.

قاسمی از تحت پوشش بودن ۲۰۰ خانوار نیازمند در خیریه آبشار عاطفه ها خبر داد و یادآور شد: این خیریه با راه اندازی کارگاههای آموزشی از قبیل تابلوفرش، چرم دوزی، شیرینی پزی و ... زمینه اشتغال را برای این خانواده ها فراهم کرده است.

مدیر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها رفسنجان در پایان از خیرین گرانقدری که با این موسسه همکاری می کنند به ویژه خیرین و نیکوکارانی که در امر تهیه جهیزیه مشارکت و همکاری داشته اند، قدردانی کرد.