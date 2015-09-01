به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر سه‌شنبه در نشست با قائم‌ مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در اتمام پروژه‌های مسکن مهر اظهار داشت: با شروع به‌کار دولت تدبیر امید و تاکیدات دولت به حمد الله روند اجرایی مسکن مهر خورموج و به خصوص پروژه ۱۸۳ واحدی شهر خورموج شتاب بیشتری گرفت و امروز نیز شاهد بهره برداری از این پروژه هستیم.

وی افزود: هم اکنون در این شهرستان علاوه بر پروژه ۱۸۳ واحدی و ۴۳۰ واحدی مسکن مهر، ۱۳۲ واحدی خیرین و ۳۶ واحدی جوانان نیز وجود دارد که با بهره برداری از آنها جمعیتی حدود چهار هزار نفر ساکن خواهند شد که نیاز به خدمات دارند.

مهرجو کمبود فضای آموزشی در این منطقه را مهمترین اولویت عنوان کرد و خواستار احداث فضاهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی مذهبی در این منطقه شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته نیز از محل اعتبارات استانی برای معابر، خیابان، مسجد و روشنایی مسکن مهر تامین اعتبار شد.

فرماندار دشتی همچنین از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی خواست تا نسبت به تسریع در پروژه ۳۶ واحدی مسکن جوانان اقدام کنند.