به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی، عصر سه شنبه در هشتمین دوره همایش اندیشه های آسمانی، اشاره ای به نسبت الگو فعالیت های تبلیغی در مساجد با تمدن سازی و جریان شناسی فرهنگی داشت و اظهار کرد: ترکیب این دو مسئله شاخه ای از جریان شناسی فرهنگی و تفکیک دو نوع رویکرد مسجد و فرهنگ دینی به قرآن و سنت است.

وی افزود: قرآن به صرف ظاهر مسجد و جسم مسجد قانع نیست و اولین افشاگری علیه مساجد را خود قرآن بیان می کند و مسجد ضرار تعبیری است که اگر خدا در قرآن به کار نبرده بود کسی جرات نمیکرد این اصطلاح را به کار ببرد.

وی ادامه داد: مسجدی که به اسم مسجد ظاهری ساخته شد و شخص پیامبر دستور تخریب آن را دادند و محل آن را تبدیل به زباله دانی کردند و این اولین هشدار از طرف خداوند بود و اولین مواجه از طرف پیامبر بود که به اسم مسجد و فعالیت های مسجدی در جهت عکس توحید حرکتی صورت نگیرد و مسجد برای وحدت است اگر مسجدی برای تفرقه بنا شد تبدیل به زباله دانی می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مسجد در خدمت شرک قرار گرفت باید در برابر آن مبارزه کرد، گفت: دین برای عدالت است اگر مسجد سازی و حسینیه سازی در جهت توجیه ظلم به وجود آمد آن مکتب مکتب ضرار است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه خداوند مساوی نمی داند مومنانی را که در راه دین از جان و مال و آبرو خود می گذرند با افرادی که این راه را در پیش نمی گیرند، تصریح کرد: بیشتر افراد بخش آسان دین را قبول دارند و مذهبی و انقلابی راحت طلب هستند و این گروه با افرادی که همه زندگی خود را در راه دین فدا می کنند مساوی و برابر نیستند.

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه متاسفانه افرادی هستند که به نام دین بدعت گذاری هایی را به وجود می آورند و این بدعت گذاری ها پیامی به نفع شیعیان در جهان اسلام ندارد، تاکید کرد: برخی به نام عشق به امام حسین(ع) با قمه زنی ها و خوردن خرده شیشه و زخمی کردن قسمتی از بدن خود عزاداری می کنند و باید به این افراد گفت که خون حقیقی دادن در برابر اسلام با این گونه خون ریختن ها تفاوت می کند.

شجاعت یکی از نشانه های مومنان است

وی با اشاره به تمسخر شدن انبیاء از سوی دشمنانشان، گفت: یکی از علائم مومنان نهراسیدن از مسخره شدن و جو سازی رسانه ای از سوی دشمنان است اما از سوی دیگر تمسخری نیز وجود دارد که استقبال از آن حرام است و باید از آن پرهیز کرد چرا که باعث وهن اسلام است و مومنان را در جایگاه تهمت قرار می دهد و این نوع تمسخر از طرف دشمنان باعث ضلالت و گمراهی دیگران می شود.

وی با تاکید بر اینکه از برخی تمسخرشدن ها باید اجتناب کرد، افزود: ائمه به مومنان خود این توصیه را داشتند که به گونه ای زندگی نکنید که باعث شرمندگی ما شوید و رفتار خود را به گونه ای قرار دهید که وقتی غیرمسلمانان شما را می بینند سبک زندگی و مدیریت اجتماع شما را عاقلانه و اخلاقی بپندارند.

نباید به مقدسات دیگر ادیان توهین کرد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نهی شدن مومنان از اهانت به مقدسات دیگر ادیان و مذاهب، گفت: روش فرهنگ دینی تاکید می کند که نباید به مقدسات دیگر ادیان حتی بت پرستان اهانت کرد چرا که این عمل باعث می شود آن ها نیز به الله اهانت کنند و افرادی که به این عمل اقدام می کنند خائن هستند چرا که زمینه اهانت به خداوند را برای دشمنان فراهم کرده اند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مومنان هر جا که خطری را برای جان و مالشان احساس کنند تقیه را پیش می کشند و از این طریق می خواهند جان و مال خود را از نابودی نجات دهند، تصریح کرد: امام صادق(ع) تقیه را مبارزه و حفظ نیروهای مبارز برای ادامه مبارزه می دانند در حالی کردن برخی تقیه را ترک میدان جنگ می دانند.

وی با بیان اینکه عده ای دین را وسیله می دانند و از آن برای رسیدن اهدافشان استفاده می کنند اما اصل دین برای عده ای هدف است و با دین برخورد ابزاری و گزینشی ندارند، تاکید کرد: این دو گروه باید از یکدیگر تفکیک شوند، همانطور که امام خمینی(ره) اسلام پابرهنگان و مظلومان را از اسلام ملحدان و پول پرستان جدا می دانند.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: امام خمینی(ره) به مردم توصیه می کردند که در انتخابات مختلف کشور افرادی را انتخاب کنید که طعم تلخ فقر را چشیده اند و به افرادی رای دهید که در قول و عمل مدافع اسلام مستضعفین در برابر اسلام مستکبرین هستند.

وی با اشاره به اینکه عده ای قرآن را متشکل از جملات پراکنده و مقدسی می دانند که تنها برای کسب تقدس آن به قرآن رجوع می کنند، افزود: افرادی نیز قرآن را کتاب انسان سازی و جامعه پردازی و امت سازی وکتاب تهذیب نفس می دانند و در این نوع نگرش هدف از نزول آیات و روایات هدف انسان سازی است.