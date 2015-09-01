به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن روحی یزدی در همایش ناظران شورای نگهبان که با حضور آیت الله سید محمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان، نماینده ولی فقیه در البرز، جمعی از ائمه جماعات در استان و جمعی از مدیران استانی عصر سه شنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، اظهارکرد: هفتم اسفندماه جاری دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم.

وی در ادامه با اشاره به حساسیت این دو انتخابات گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون به صورت همزمان دو انتخابات با این حساسیت برگزار نشده بود.

به گفته حجت الاسلام روحی یزدی شرایط حاکم بر کشور حساسیت در انتخابات را بالا می برد به همین منظور انتظاری که از ناظران شورای نگهبان می رود این است که دست در دست هم هیئت نظارت استان، شهرستان های استان و بخش ها را یاری کنند.

رییس دفتر شورای نگهبان استان البرز با اشاره به اینکه کاندیداهای مجلس و خبرگان رهبری در حال برگزاری جلساتی هستند، گفت: ناظران شورای نگهبان در چهارچوب قانون به وظایف نظارتی خود بپردازند.

وی افزود: نظارت کامل زمانی تحقق پیدا می کند که یکا یک ناظران در امور نظارت مشارکت کنند در این صورت موفقیت حاصل می شود.

وی یادآور شد: از همه ناظران می خواهیم با کاندیداهای مجلس و خبرگان کمترین مراوده را داشته باشند.

رییس دفتر شورای نگهبان استان البرز اضافه کرد: لشکر عظیم ناظران از هر گونه اتهامی باید به دور باشند به همین منظور با کسانی که به سمت و سوی کاندیداهای انتخاباتی می روند رابطه کاری را قطع می کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیئت نظارت بر انتخابات استان البرز از طریق سامانه اطلاع رسانی به شماره ۰۹۱۰۸۷۴۲۶۳۴ اطلاع رسانی ها را انجام می دهد.