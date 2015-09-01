اختصاص ۵۸میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری استان، مجید محنائی گفت: براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت تدبیر و امید مبلغ ۵۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی به این استان اختصاص داد تا برابر دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اقدام شود.

وی اظهار داشت: از این مبلغ ۳۸ میلیارد ریال از طریق بانک ملی و ۲۰ میلیارد ریال از طریق بانک ملت در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری، ساماندهی و ایجاد مشاغل خانگی و توسعه طرح ها و بنگاه های اقتصادی و تعاونی ها را برای رونق کسب وکار، تولید و اشتغال در بخش های مختلف از برنامه های اقتصادی استان بیان کرد.