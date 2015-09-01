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۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۹

معاون استاندار خبرداد:

اختصاص ۵۸میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه به کهگیلویه و بویراحمد

اختصاص ۵۸میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه به کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه وبویراحمد، از اختصاص ۵۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ویژه مشاغل خانگی برای سال جاری به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری استان، مجید محنائی گفت: براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت تدبیر و امید مبلغ ۵۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی به این استان اختصاص داد تا برابر دستورالعمل اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اقدام شود.

وی اظهار داشت: از این مبلغ ۳۸ میلیارد ریال از طریق بانک ملی و ۲۰ میلیارد ریال از طریق بانک ملت در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری، ساماندهی و ایجاد مشاغل خانگی و توسعه طرح ها و بنگاه های اقتصادی و تعاونی ها را برای رونق کسب وکار، تولید و اشتغال  در بخش های مختلف از برنامه های اقتصادی استان بیان کرد.

کد مطلب 2901604

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