رئیس جمهور انتخاب شوم، دستور حمله به ایران را صادر خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دِس مونیس رجیستر، «ريك سانتوروم» نامزد تندرو جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مدعی شد درصورت پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶، اگر ایران تأسیسات هسته ای خود را از بین نبرد فوراً با صدور فرمان جنگ علیه این کشور، آن را نابود خواهد کرد.

ریک سانتوروم سناتور سابق آمریکا که مدتی است برای جلب بیشتر آراء طرفداران حزب جمهوریخواه به شدت در تلاش است، در ادامه با محکوم کردن توافق هسته ای با ایران آن را «خیانت» به امنیت ملی کشورش نامید و گفت: ریاست جمهوری مکانی برای آموزش های ضمن خدمت نیست.

وی ادعا کرد که تجربه اش در اعمال تحریم ها علیه ایران موفق بوده است و لذا می تواند راهبری سیاست خارجی آمریکا را به خوبی انجام دهد.