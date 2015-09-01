۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۲۷

باحضور عشایر هفت استان کشور؛

همایش نقش عشایر درپیشگیری از معضلات اجتماعی دربویراحمد برگزار شد

یاسوج – همایش دو روزه نقش عشایر در پیشگیری از معضلات اجتماعی و مواد مخدر در شهرستان بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور عشایر هفت استان فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، بوشهر وکهگیلویه وبویراحمد در منطقه عشایر نشین گرگوی یاسوج برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر سه شنبه در این همایش گفت: جامعه عشایری بهترین الگو برای احیای زندگی سالم است.

سید موسی خادمی جامعه عشایری را جامعه ای بکر و نفوذ ناپذیر در برابر آسیب ها دانست و افزود: جامعه نیازمند بازتولید شاخص های مثبت زندگی عشایری است.

وی به معضل نوظهور مواد مخدر در جوامع اشاره کرد و اظهار داشت: این معضل به یکی از مهمترین چالش های دولتها و جوامع در دنیا بدل شده است.

خادمی مبارزه با مواد مخدر را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و گفت: با الگو برداری از زندگی های بکر و دست نخورده عشایر می توان از بسیاری از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کرد.

استاندار استان تاکید کرد: امروز باید فرهنگ عشایری به عنوان الگو در جامعه مطرح شود تا جامعه ای تلاشگر و بدور از آسیبها داشته باشیم.

خادمی به ویژگی های زندگی عشایری اشاره کرد و یکی از این شاخص ها را تلاش و صداقت دانست و گفت: جامعه عشایری را نباید تنها در ظواهر آن دید بلکه جامعه ای با ویژگیهای اصیل دینی و انسانی جامعه ای عشایری است.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری آیین های عشایری، خوانش اشعار محلی، اجرای موسیقی محلی از برنامه های روز اول این همایش بود.

