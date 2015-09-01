به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات استان شیرناک در جنوب شرق ترکیه امروز اعلام کردند که ۷ نفر از اعضای پ ک ک با جدا شدن از این گروه، خود را تسلیم نیروهای امنیتی این شهر کردند.

شایان ذکر است، به دنبال حادثه تروریستی ۲۰ جولای سال جاری در شهر «سوروچ» که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ترکیه عملیات های گسترده ای را برای مقابله با گروه تروریستی داعش و سپس پ ک ک به انجام رساند.

برخی کارشناسان بر این باورند که حملات کنونی ترکیه، به بهانه مبارزه با داعش و با هدف سرکوب پ ک ک است.