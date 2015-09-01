اوباما باید نکاتی درباره ایران را تصریح کند/توافق رای می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر،«نیکلاس برنز» دیپلمات و مذاکره کننده سابق هسته ای آمریکا در مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز با حمایت از توافق هسته ای صورت گرفته با ایران و اشاره به نکات ضعف آن خواستار تاکید صریح رئیس جمهور آمریکا بر نکاتی با هدف پوشش ضعف های توافق با ایران شد.

برنز در ابتدای این یادداشت با بیان اینکه کنگره پس از بازگشت از تعطیلات، باید مهم‌ترین تصمیم خود پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، یعنی تصمیم در مورد توافق هسته‌ای را اتخاذ کند، نوشته است: اکنون اینطور به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور اوباما قطعا آرای لازم برای جلب نظر کنگره را دارد.

وی در ادامه مسئله را مسئله صلح و جنگ دانسته و می گوید با توجه به اهمیت مسئله انتظار جدل های زیادی را داشتیم با این حال حتی ۱ نفر از ۳۰۱ سناتور جمهوری خواه قصد ندارند در حمایت از این توافق رای دهند و جدل اصلی بین حزب دموکرات است که در آن شمار معدودی از سناتورها قصد دارند با درخواست اوباما برای حمایت از توافق، مخالفت کنند.

نیکلاس برنز در ادامه با اشاره به تلاش های گسترده رئیس جمهور آمریکا برای جلب حمایت ها از توافق هسته ای می نویسد جایگزین بهتری برای این توافق وجود ندارد و اوباما با این توافق توانست با دیپلماسی و نه با یک جنگ برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

وی در ادامه با تایید انتقادات جمهوری خواهان نسبت به توافق معتقد است رد توافق از سوی کنگره موجب تقویت بیشتر ایران و آسیب دیدن اعتبار جهانی آمریکا خواهد شد.

برنز ضعف عمده توافق را آزاد شدن ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای خود بعد از ۱۵ سال می داند و معتقد است میزان موفقیت این توافق به عملکرد آمریکا در سال های آتی در قبال ایران بستگی دارد و باراک اوباما باید تصریح کند که اجازه نخواهد داد ایران در منطقه از تروریسم حمایت کند و یا به سلاح هسته ای دست یابد.

دیپلمات سابق آمریکایی همچنین نوشته است که اوباما باید تصریح کند که او و جانشینانش هرگز اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهند همانگونه که ترومن در اواخر دهه ۱۹۴۰ گفت اجازه نخواهد داد تا یونان و ترکیه به سمت کمونیست پیش بروند.

وی در ادامه می نویسد: آقای اوباما نباید به حفظ حق وتو در کنگره قانع شود. هدف مهمتر او، باید پیروزی در نبرد بلند مدت قدرت در خاورمیانه با ایران، باشد و برای شروع این کار، دولت باید به سیاست دیپلماسی قهرآمیز متعهد شود، یعنی گام‌هایی بلند برای نگه داشتن ایران در موضع دفاعی و به عقب راندن قدرت رو به رشد این کشور در خاورمیانه. رئیس‌جمهور باید عنوان کند که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر پیگیری این رویکرد، اتفاق نظر دارند.

برنز در ادامه برای اطمینان هر دو حزب آمریکا از حفظ قدرت آمریکا در منطقه توصیه هایی را به اوباما می کند.

در اولین توصیه از اوباما می خواهد تا بر دکترین کارتر در دهه ۱۹۷۰ تاکید کند که آمریکا آماده دفاع از منافع حیاتی خود در منطقه و همچنین امنیت خلیج فارس است اقدامی که می تواند به تقویت اقدامات اخیر جان کری برای تقویت توان دفاعی عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شود.

وی در پیشنهادی دیگر از اوباما می خواهد تا صراحتا اعلام کند که در صورت تخلف ایران از توافق هسته ای و حرکت به سمت سلاح اتمی ایران را مورد حمله نظامی قرار خواهد داد، مسئله ای که برای بسیاری از جناح های کنگره اطمینان بخش خواهد بود.

برنز در ادامه پیشنهاد کرده است که واشنگتن بسته حمایت مالی از رژیم اسرائیل را که در سال ۲۰۱۷ به پایان می‌رسد، تمدید کند و ضمنا اوباما اختلافات علنی خود با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم اسرائیل را ترمیم کند و حتی در حرکتی نمادین، به تل‌آویو سفر کند.

وی همچنین خواستار تاکید دولت آمریکا بر ایجاد اتحاد منطقه ای با کشورهای عربی میانه رو، ترکیه ، اروپا و آسیا شد تا در صورت تخطی ایران از توافق هسته ای بتواند تحریم های ایران را برگرداند و همچنین از این طریق بتواند با فشار بر ایران حمایت های ایران از دولت سوریه را متوقف کند.