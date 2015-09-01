به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بوشهر به اهمیت بالای برنامه‌های این هفته اشاره کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب، زمینه برگزاری برنامه‌های باکیفیت در این ایام فراهم شود.

وی خواستار انتقال ارزش‌های دفاع مقدس با نسل جدید شد و اضافه کرد: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس رشادت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های بسیار زیادی داشتند و نیاز است که این حماسه‌ها تشریح و تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس در مراکز آموزشی، ادامه داد: هم‌زمانی هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس فرصت مناسبی برای تشریح این ارزش‌ها است.

وی همچنین خواستار برگزاری برنامه‌هایی ویژه هفتم مهرماه سالروز شهادت شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاه دوز و جهان‌آرا شد و بیان کرد: برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس نیز در این هفته ضروری است.

حقیقی با بیان اینکه در سطح شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود، اضافه کرد: تجلیل از رزمندگان، خانواده معظم شهدا و برنامه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و برپایی برنامه ویژه شکست حصر آبادان از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی همچنین به حضور وزیر کشور در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: کنگره یک صدمین سالروز شهادت شهید رئیس‌علی دلواری با حضور وزیر کشور در دلوار برگزار می‌شود.

لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شجاعت و شهادت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست با تأکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شجاعت و شهادت به نسل امروز و فردا گفت: دفاع مقدس یادآور حماسه‌ای بزرگ و تاریخی است و باید به‌خوبی تبیین و تشریح شود.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی با بیان اینکه حماسه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود، بیان کرد: باید از ظرفیت‌های راویان برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس استفاده شود.

وی ترویج برنامه‌های خاطره گویی دفاع مقدس را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: باید در مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌های خاطره گویی دوران دفاع مقدس برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به هم‌زمانی هفته دفاع مقدس با بازگشایی مراکز آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: راویان در امر انتقال ارزش‌های این دوران مقدس نقش بسیار مهمی دارند.

برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته دفاع مقدس

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بوشهر نیزدر این نشست به مقاومت جانانه مردم در طول سال‌های حماسه و تحمل سختی‌ها در مقابل هجوم متجاوزان اشاره کرد و گفت: دشمنان تا بیخ دندان مسلح در مقابل رزمندگان به زانو درآمدند.

احمد موحد به برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس از سوم تا هفتم مهرماه اشاره کرد و ادامه داد: یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه متنوع ویژه هفته دفاع مقدس در این ایام در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر بیش از ۲ هزار شهید، ۴۴۲ آزاده و بیش از شش‌هزار جانباز را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است، افزود: تلاش می‌شود که برنامه‌های هفته دفاع مقدس با کیفیت بالایی برگزار شود.

حضور رزمندگان و راویان در مدارس

معاون پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش استان بوشهر نیز به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی جدید با هفته دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: به همین منظور برنامه‌های متنوعی در مدارس استان بوشهر برگزار خواهد شد.

سیروس فتحی به نواخته شدن زنگ دفاع مقدس در مدارس اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس، حضور رزمندگان و راویان در مدارس و تشریح روایات دلواری‌های رزمندگان است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های شاد و مفرحی ویژه دانش‌آموزان استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: مراسم ویژه شکست شدن حصر آبادان پنجم مهرماه در مدارس استان برگزار خواهد شد.

بازسازی عملیات رزمندگان

دبیر ستاد هفته دفاع مقدس سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این نشست بر لزوم نهادینه کردن آثار و ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: تبیین درس‌ها و عبرت‌ها از جنگ تحمیلی باید در این هفته به‌خوبی مرود توجه قرار گیرد.

ابراهیم بحرانی از بازسازی عملیات رزمندگان در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: عملیات دریایی شهید نادر مهدوی درمقابله با آمریکایی‌ها در آب‌های خلیج‌فارس در هفته دفاع مقدس بازسازی خواهد شد.