  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۵۹

مخالفت اسرائیل با برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقابل سازمان ملل

مخالفت اسرائیل با برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقابل سازمان ملل

رژیم صهیونیستی از مقامات سازمان ملل خواسته با برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقابل ساختمان این سازمان در نیویورک مخالفت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رژیم اسرائیل از سازمان ملل خواست با برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقابل سازمان ملل مخالفت کند. بر این اساس «رون پروسور» نماینده صهیونیستها در سازمان ملل در نامه ای به مقامات سازمان ملل، اقدام فلسطین را به تلاش برای تغییر سیاست های این سازمان متهم کرد.

در این نامه، نماینده رژیم صهیونیستی به رسم سازمان ملل در برافراشتن پرچم کشورها در محوطه بیرون این سازمان اشاره کرده و مدعی شده تمام ۱۹۳ کشور عضو در مقابل سازمان ملل پرچم دارند و تنها فلسطین و واتیکان حق استفاده از پرچم ندارند.

این در حالی است که مقامات فلسطین از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته اند قانونی تصویب کنند تا اجازه دهد کشورهای غیر عضو نیز بتوانند پرچم خود را برافرازند. از سوی دیگر گفته می شود قرار است در هنگام بازدید پاپ فرانسیس از سازمان ملل پرچم واتیکان در برابر سازمان ملل برافراشته شود. 

کد مطلب 2901643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها