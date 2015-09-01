به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و ششمین جلسه خود همچنین مقرر کرد شرایط اعطای تسهیلات اعضای هیات علمی دانشگاه ها به نحوه اعطای تسهیلات مسکن قضات قوه قضائیه نیز تسری و تعمیم یابد.

همچنین در این جلسه آخرین تحولات اقتصاد کشور پیرامون تورم، وضعیت فعالیت های مختلف اقتصادی، اقدام های انجام شده برای خروج از رکود و ... به بحث و تبادل نظر گذاشته و مقرر شد بانک مرکزی آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و عملکرد سیاست های پولی را طی گزارشی تهیه و به شورای پول و اعتبار ارائه کند.