همكاري هاي علمي- فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي با كشورهاي آمريكاي لاتين توسعه مي يابد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين جلسه كه عصر امروز در واحد علوم و تحقيقات برگزار شد، سفيران كشورهاي مكزيك، كوبا، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا، پرتغال ، اسپانيا و اروگويه حضور داشتند.

در اين ديدار "رمدي" سفير اروگوئه به عنوان خليفه و هماهنگ كننده اين گروه، توضيحاتي را ارائه كرد و گفت: اين كشورها به صورت خانواده كشورهاي آمريكاي لاتين با هم همكاري مي كنند و هدف از اين ملاقات، ايجاد ارتباط با دانشگاه هاي عضو "بيرو آمريكن"در زمينه برگزاري سمينارها، كنفرانس ها، ترويج و تدريس زبان هاي اسپانيولي و پرتغالي و همكاري هاي فرهنگي با دانشگاه آزاد اسلامي است.

همچنين سفير پرتغال نيز در سخناني با تاكيد بر تدريس زبان پرتغالي در كشور ايران افزود: در حال حاضر حدود 200 ميليون نفر در جهان به زبان پرتغالي صحبت مي كنند و تلاش ما برگسترش اين زبان در منطقه خاورميانه است.

سفير اسپانيا نيز سخناني را در مورد اعطاي بورسيه هاي دو جانبه بين دو كشور، تجيهز كتابخانه هاي و ترويج موسيقي و تئاتر بيان كرد.

سفير كوبا با دعوت رسمي از دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي براي شركت در كميسيون كشورهاي عضو ابيرو آمريكن گفت: اين كميسيون در ماه آوريل در تهران برگزار مي شود.

سفير آرژانتين نيز خواستار مبادلات علمي، فرهنگي و بين المللي ايران با كشور آرژانتين و گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در دانشگاه ها شد.

بنابراين گزارش، سفير مكزيك و برزيل نيز در سخناني با اشاره به ارتباطات بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي خواستار ارتباطات قوي تر با دانشگاه هاي مكزيك شدند.

سفير ونزوئلا نيز بر ارتباط علمي، فرهنگي و پژوهشي كشورهاي عضو تاكيد كرد.

در اين ديدار دكتر "عبدالله جاسبي" - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به شباهت هاي فرهنگي ايران و كشورهاي مذكور، تاريخچه اي از تكامل دانشگاه آزاد اسلامي، ظرفيت ها و برنامه هاي در دست اقدام و آينده دانشگاه را بيان كرد.

عضو هيايدت مديره انجمن بين الملل دانشگاه هاي جهان به بررسي امكان تبادل دانشجو و استاد و ارايه فرصت هاي مطالعاتي و پروژه هاي پژوهشي مشترك اشاره كرد و افزود: در حال حاضر، زبان هاي آفريقايي، اسپانيايي، سواحيلي، فرانسه و انگليس در دانشگاه آزاد تدريس مي شود و در صورتي كه متقاضي براي زبان پرتغالي نيز داشته باشيم براي آن اقدام خواهيم كرد.

دكتر "جاسبي" به برگزاري مسابقات ورزشي و علمي با مشاركت طرفين تاكيد و به ايجاد كرسي هاي زبان فارسي اشاره كرد.

بر اساس اين گزارش، سفيران اين كشورها با بازديد از امكانات وسيع واحد علوم و تحقيقات و اظهار تعجب از آن خواستار بازديد رئيسان دانشگاه هاي معتبر كشورهاي متبوع و بازديد از دانشگاه آزاد اسلامي و امضاي تفاهم نامه شدند.

بنابراين گزارش مقرر شد در نمايشگاه هاي مشتركي كه با كشورهاي آمريكاي جنوبي، لاتين، مكزيك و پرتغال برگزار مي شود دستاوردهاي دانشگاه آزاد اسلامي به نمايش گذاشته شود.