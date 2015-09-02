حبیب الله طاهرخانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: مسکن مهر شهر جدید هشتگرد از مهمترین پروژههای مسکن مهر در کشور بوده اما متاسفانه برخی تعاونیهای مربوط به این پروژه کوتاهی و کمکاریهایی داشتهاند و نداشتن تخصص و صلاحیت کافی به این امر دامن زده است.
طاهرخانی ادامه داد: تعداد تعاونیهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد زیاد بوده و برخی از آنها برنامهریزی مناسب برای اجرای این پروژه نداشتهاند که این امر موجب کاهش بازدهی فعالیتهای آنها و به وجود آمدن مشکلاتی برای متقاضیان شده است.
وی گفت: لازم است تعاونیهای مسکن مهر به اندازه کافی کارآمد باشند تا بتوانند وظایف محوله را به بهترین نحو انجام دهند و تعهدات خود را به صورت کامل و مطلوب عملی کنند ضمن اینکه دستگاههای ذیربط نیز باید بر کار آنها نظارت داشته باشند.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اداره کل تعاون استان البرز باید نظارتها و بازرسیهای کافی و مناسب بر کار تعاونیهای مسکن مهر داشته باشد و تخلفات صورتگرفته رسیدگی شود.
وی ادامه داد: مسکن مهر از مهمترین پروژهها در کشور است و باید همه شرایط لازم برای اجرای بهینه این پروژه در همه کشور فراهم شود تا از تخلفات جلوگیری شود و بازدهی افزایش یابد.
عضو هیئتمدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در پایان گفت: تعداد قابل توجهی پروژه مسکن مهر در کشور در حال ساخت است که باید در اسرع وقت و به بهترین شکل به پایان برسد تا افراد متقاضی فاقد مسکن صاحب خانه شوند.
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