جزئیات طرح دی میستورا برای حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه راهکار جدیدی را برای حل و فصل بحران در این کشور مطرح کرد.

این راهکار شامل ۳ مرحله است: مذاکره، مرحله انتقالی و تشکیل دولت. طرح دی میستورا شامل تشکیل یک هیئت انتقالی با اختیارات اجرایی کامل و شورای نظامی مشترک است شورایی که گروه های نظامی مخالفان و ارتش سوریه با یکدیگر هماهنگی و بر اصلاح و بازسازی دستگاه امنیتی سوریه نظارت داشته باشند.

علاوه براین به موجب طرح مذکور، یک کنگره ملی با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شود.

گفتنی است نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در حال حاضر در حال رایزنی با طرف های مختلف سوری و منطقه ای درباره طرح مذکور است.