غزه تا ۵ سال آینده جای زندگی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد، اعلام کرد اگر اوضاع غزه به همین منوال باشد، غزه طی پنج سال آتی، دیگر جای مناسبی برای زندگی نخواهد بود.

این سازمان در گزارش سالانه خود در خصوص غزه، تصریح کرد محاصره و اقدامات نظامی علیه نوار غزه طی سالیان اخیر منجر شده که شاخص های اجتماعی و اقتصادی در این منطقه، از زمان اشغال اراضی فلسطینی تا کنون به پایین ترین سطح برسد.

آنکتاد افزود: بسیاری از ساکنان غزه از نبود امنیت غذایی، اسکان، آب، نفت و انرژی رنج می برند و در سال ۲۰۲۰ غزه دیگر جای زندگی نخواهد بود.