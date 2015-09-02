۱۴ فقره تصادف طی دو ماه گذشته در ایلام رخ داد

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری شاهد کاهش ۱۰ درصدی تصادفات رانندگی در استان ایلام بوده ایم که البته باید با راهکارهای مختلف میزان تصادفات در استان بیش از این کاهش یابد.

وی بیان داشت: هم اکنون در بعضی از محورهای ارتباطی مثل ایلام به مهران که حادثه خیزترین محور ارتباطی استان است، نقاط حادثه خیزی وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند.

فرمانده پلیس راه استان ایلام با اشاره به تردد بیش از حد از مسیر ایلام به مهران به دلیل وجود مرز بین المللی، گفت: در حال حاضر در این مسیر گشتهای پلیس راه افزایش یافته ولی حجم تردد بسیار زیاد بوده که نیازمند رفع نقاط حادثه خیز است.

ناصری عنوان کرد: بیشترین تصادف در استان ایلام مربوط به واژگونی و انحراف به چپ است که نیازمند علائم بیشتر راهنمایی در محورهای ارتباطی استان است.

وی افزود: بیشترین عوامل تصادفات در استان ایلام عامل انسانی بوده و در این بین عواملی دیگر مانند نقص فنی خودرو و حادثه خیز بودن تعدادی از محورهای ارتباطی نیز موثر بوده است.