پلیس حق بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار اسکندر مومنی در حاشیه اولین دوره آموزش کشوری ویژه روسا و فرماندهان رده‌های تابعه پلیس پیشگیری ناجا در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های پلیس، تشکیل پلیس افتخاری است؛ تشکیل پلیس افتخاری بر اساس رویکرد اجتماعی پلیس و امنیت مردم‌‌محور با جدیت در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی با اشاره به جذب ۲۰ هزار نفر برای خدمت در پلیس افتخاری، گفت: همکاری در این زمینه بسیار است و ۳۷هزار نفر نیز تاکنون آماده جذب شده‌اند. این استقبال نشان می‌دهد که پلیس بستر مناسب برای مشارکت مردم را برای تحقق امنیت پایدار فراهم کرده است.

جانشین فرمانده ناجا درباره ساخت کلیپ‌های تصویری ماهواره‌ای در کشور نیز گفت: به طور روزانه پلیس با هرگونه مصادیق مجرمانه اعم از ناامنی و موارد غیرقانونی برخورد می‌کند؛ هر جا خبری برسد، پلیس بلافاصله حاضر و نسبت به برخورد با آن خلاف، وارد کارزار می‌شود.

مومنی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر امنیت از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهرهای کوچک و بزرگ به طور مطلوب برقرار است، افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بسیار توانمند ظاهر شدند تا جایی که در زمینه کشفیات مواد مخدر شاهد رشد ۲۰ درصدی بوده‌ایم.

وی گفت: ۲۴۰ تن مواد مخدر تاکنون کشف شده است که از این تعداد، هفت درصد آن در مرزهای شرقی کشور و چهار استان مرزی بوده که همین امر نشان می‌دهد پلیس در همه نقاط اشراف کامل دارد.

جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: در حوزه جرایم به طور میانگین ۱۰ درصد کاهش را شاهد بوده‌ایم. در همین راستا قتل سه درصد کاهش داشته، اما وقوع سرقت منزل با رشد یک درصدی همراه بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که شاخص امنیت در کشور افزایش داشته و می‌توان نتیجه گرفت که شاخص امنیت نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مومنی در پاسخ به سئوالی درباره معتادان خیابان‌خواب نیز گفت: نیروی انتظامی در بحث مقابله با مواد مخدر سالانه تعداد زیادی شهید و جانباز تقدیم امنیت جامعه می‌کند، اما این به تنهایی کافی نیست و باید همه نهادها و سازمان‌های متولی کمک کنند تا قبل از برخورد با پدیده اعتیاد، نسبت به پیشگیری از معضل اعتیاد اقدام کنند.

وی افزود: حتما در حوزه مقابله با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، پلیس با جدیت ورود خواهد کرد.

جانشین فرمانده ناجا همچنین درباره معتادان متجاهر خیابانی نیز گفت: بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر برای پلیس کار آسانی است اما وقتی آنها را جمع‌آوری می‌کنیم باید جایی باشد که معتادان جمع‌آوری شده در آنجا نگهداری و ساماندهی شوند. شهروندان مطمئن باشند در صورت مهیا بودن بستر مناسب، نسبت به نگهداری معتادان متجاهر در کمتر از ۱۰ روز کاری پلیس می‌تواند همه معتادان متجاهر را جمع‌آوری کند.

مومنی در پاسخ به سئوال دیگری درباره بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی نیز گفت: تمام جریمه‌ها به خزانه دولت، واریز و پس از واریز، نسبت به توزیع آن اقدام می‌شود؛ از این رو پلیس اجازه بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی را ندارد.

وی با اعلام اینکه هر ساله از محل بازگشت جرایم راهنمایی و رانندگی، پیش‌بینی در لایحه بودجه سال می‌شود و تمام جرایم به خزانه دولت واریز شده و در پایان سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در لایحه بودجه سال تقسیم می‌شود، افزود: با این فرمول حساب شده، هیچ پولی به طور مستقیم به پلیس نمی‌رسد.

جانشین فرمانده ناجا همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند در بدنه ناجا را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برشمرد و افزود: ما در تلاش هستیم که همه حوزه‌های پلیس به صورت هوشمندانه با هم ارتباط داشته باشند.

مومنی در ادامه در مورد سیم‌کارت‌های بدون آدرس و سیم‌کارت‌هایی که در دست مجرمان وجود دارد نیز گفت: اپراتورها ظرفیت زمانی را مشخص کرده‌اند تا در مورد احراز هویت سیم‌کارت‌ها اقدام شود؛ از این به بعد قرار است هیچ سیم‌کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه نیز به زودی باطل خواهد شد.