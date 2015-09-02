به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۶ / ۶ / ۹۴ را منتشر کرد. در این گزارش قیمت ۴۱ ماده غذایی در قالب ۱۱ گروه مواد خوراکی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش قیمت ۵ گروه موادغذایی تخم مرغ، حبوب، میوه های تازه، سبزی های تازه و قند و شکر کاهش و نرخ گوشت مرغ افزایش یافت و قیمت ۵ گروه لبنیات، برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت ماند.
لبنیات و تخممرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخممرغ معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و شانهای ۷۴ هزار ریال الی ۹۵ هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیاچیتی معادل ۰.۱ درصد و لوبیاسفید ۰.۸ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۱.۰ درصد کاهش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میگردید.
میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبی تازه را عرضه مینمودند که در گروه میوههای تازه بهای گلابی معادل ۸.۱ درصد، هلو ۰.۲ درصد، انگور ۵.۵ درصد و موز ۲.۵ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۱۷.۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزیهای تازه بهای سبزیهای برگی بدون تغییر بود. قیمت پیاز معادل ۰.۹ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۶.۹ درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل ۵.۱ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱ درصد و شکر ۰.۳ درصد کاهش داشت. بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
تغییرات یکساله مواد خوراکی
همچنین قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به ششم شهریورماه جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، حبوب ۲۱ درصد، برنج، ۹.۱ درصد، میوه های تازه ۴.۸ درصد، سبزی های تازه ۷ درصد، گوشت قرمز ۷.۴ درصد، گوشت مرغ ۵.۹ درصد، قند و شکر ۴.۹ درصد، چای ۰.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۹ درصد افزایش و نرخ یک گروه تخم مرغ با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه شد.
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