به گزارش خبرنگار مهر، علی خسروی شامگاه سهشنبه در مراسم رونمایی از لباس داوران فوتبال استان قم که در سالن همایش شرکت آبفای قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: بنده 34 سال در عرصه داوری لیگهای مختلف فوتبال کشور حضور داشتم و طی این سالها دغدغه اصلی من این بوده که روزی داوران آرامش داشته باشند.
وی با بیان اینکه داوران روزهای سختی را در زندگی خود پشت سر میگذرانند، افزود: بعد از 34 سال داوری در فوتبال برای اولین بار میبینم که مجموعهای غیردولتی در زمینه حمایت از جامعه داوران وارد عرصه شده و این مراسم باشکوه را برگزار میکند.
پیشکسوت داوری فوتبال ایران، بیان داشت: دهم شهریور مصادف با روز جهانی داور است که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این ایام هر بازی فوتبالی که برگزار میشود، بنری در تکریم از داوران در ورزشگاه نصب میکند که امیدواریم این بنر در ایران نیز در بازی بین تیم ملی و گوام نصب شود.
وی بیان داشت: خوشبختانه قمیها در همه عرصه پیشتاز بودهاند و در انقلاب نیز اولین شعارها از خیابانهای قم طنینانداز شد و به سایر شهرهای کشور انتقال پیدا کرد و امروز هم شاهد یک حرکت نو و قابل تحسین از مجموعه بخش خصوصی قم هستیم که برای حمایت از داوران فوتبال وارد این عرصه شدهاند.
خسروی با بیان اینکه داوری فوتبال در فیفا تحت سیطره چندین کشور از شرق و غرب آسیا است، افزود: اینکه یک داور ایرانی بتواند فینال جام ملتها را سوت بزند نشان از توانمندی بالای وی دارد که از رسانهها میخواهیم تا ارزش داوران بین المللی را بیش از گذشته بدانند.
سالها برای تضعیف پرسپولیس و استقلال تلاش شد
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فوتبال کشور گفت: از یکی از مسئولان شنیدم که میگفت سالها تلاش شد تا تیمهای پرسپولیس و استقلال ضعیف شود که متاسفانه امروز شاهد این امر هستیم.
این پیشکسوت داوری فوتبال ایران، عنوان کرد: معتقدم دو تیم استقلال و پرسپولیس از فوتبال کشور صیانت میکنند و همیشه تلاش میکردیم تا در زمان داوری برای بازی هر یک از این دو تیم کمترین اشتباه را داشته باشیم چرا این اشتباهات در نهایت موجب تضعیف این دو تیم میشود.
امروز نشاط و شادابی را در داوران نمیبینیم
وی افزود: متأسفانه شرایطی بوجود آمده که امروز نشاط و شادابی را در داوران نمیبینیم و باید عنوان کرد داوری که استرس داشتن بلیط رفت و برگشت به محل برگزاری مسابقه دارد از این داور انتظار نباید داشت که آفساید را به درستی تشخیص دهد.
پیشکسوت داوری فوتبال ایران، گفت: سختترین لحظه برای داوران ما در معرض تهمت قرار گرفتن و زدن حرفهای نامربوط و زشت به آنها و خانوادههایشان است که این مسئله بسیار آنان را آزار میدهد.
وی با بیان اینکه داوران انسانهای بزرگی هستند، افزود: بسیاری از داوران را میشناسم و خودم هم اینگونه بودم که با وضو وارد زمین میشدند و قبل از بازی قران میخواندیم.
خسروی گفت: داوران ستون فوتبال هستند که بدون حضور داور بازی فوتبال معنایی ندارد و باید به داوران جوان فرصت تجربه میادین بزرگ را داد و مسئولان نباید به حرفهایی که ممکن است علیه داوری زده شود توجه کنند.
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