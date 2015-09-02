۱۵ هزار نفر به جمع حامیان و خیرین طرح اکرام فارس اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان فارس، علی الهیاری با اشاره به بحث مشارکت مردم، گفت: از بدو تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکنون حضور مردم همه ساله بوده و سال به سال بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۵ هزار نفر حامی به مجموعه خیرین طرح اکرام اضافه شدند، تاکید کرد: در سال گذشته تنها ۵۵ هزار نفر به عنوان خیرین طرح اکرام حضور داشتند که با اضافه شدن این ۱۵ هزار نفر، این رقم به عدد ۷۰ هزار نفر رسید و این عدد حکایت از این دارد که مردم در خصوص حمایت از فقرا دید خوبی دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس، این استان را پیشرو در بحث خیرین و کمک های مردمی دانست و تصریح کرد: کمیته امداد حلقه واسط خوبی بین نیازمندان و خیرین به حساب می آید و در مجموع کار این نهاد حمایتی ایجاد توازن در جامعه است و هنر ما باید این باشد قلوب مومنین و ایتام و فقرا را گره بزنیم که همنوعان بتوانند مشکلات همنوع خود را رفع کنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث توانمند سازی معتقدیم که نگاه به فقر این است که یک بیماری است، اظهار داشت: ما باید بیماری را درمان کنیم، کمک های مورد و بلاعوض این نهاد حمایتی حالت مُسکن دارد که توانمندسازی می تواند به عنوان یک راه مهم محسوب شود.

الهیاری با تاکید بر اینکه این نهاد به عنوان یک دستگاه حمایتی بزرگ در جامعه می تواند مثمر ثمر واقع شود، افزود: برای توانمندسازی چند نسخه را داریم که تمام خانوارهایی که نیاز به مشاوره دارند تحت مشاوره و آموزش قرار می گیرند.

وی با اشاره به کشف استعدادهای تحصیلی در خانوارهای نیازمند، تصریح کرد: اگر فردی استعداد داشته باشد او را حمایت می کنیم تا به مدارج بالا برسد و از این طریق خانوار نیازمند مشکلشان از بین برود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس با اشاره به توانمندسازی اقتصادی خانواده، افزود: با توجه به علاقه، استعداد و همچنین نیاز جامعه به افراد پیشنهاد کار اقتصادی می دهیم که اگر فرد مهارت نداشته باشد با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای او را برای مهارت آموزی معرفی می کنیم.

الهیاری اظهار داشت: بعد از کسب مهارت تامین منابع مالی است، در سال گذشته ۹۸۵ میلیارد ريال وام پرداخت کردیم و امسال نیز یک هزار میلیارد ريال وام ارائه می کنیم که مشکلات بسیاری از نیازمندان را برای اشتغال حل و فصل می کند که این وام برای فرزندان حداکثر ۱۵۰ میلیون ريال و برای سرپرستان خانوار حداکثر تا ۵۰۰ میلیون ريال خواهد بود که نظارت برای عدم انحراف طرح نیز انجام می شود که منجر به درآمدزایی خانوار شود که در سال ۹۳ تعداد سه هزار و ۳۰۰ خانوار به عنوان خانوارهای خودکفا معرفی کردیم که هر ساله این اتفاق روی می دهد.

وی افزود: زمینه ها را فراهم کردیم که فرزندان خانوارهای تحت پوشش که زمینه های شغلی خوبی دارند کار را آغاز کنند تا زمینه فقر در آنها نیز از بین برود، ما می خواهیم زنجیره فقر را قطع کنیم و این تسلسل از بین برود.