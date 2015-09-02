نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱۰.۹ درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «بلومبرگ»، نرخ بیکاری در منطقه یورو به طور غیرمنتظره ای کاهش یافته و به پایین ترین نرخ در سه سال اخیر رسیده است، همچنین علیرغم آمار ضعیف اقتصادی چین و پدیدار شدن ابر سیاه در افق اقتصادی این کشور، اقتصاد منطقه یورو در حال بهبود است.

در همین حال، اداره آمار اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، نرخ بیکاری ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه جولای ۱۰.۹ درصد بود که به عنوان پایین ترین رقم از فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد محسوب می شود، این در حالی است که نرخ ۱۱.۱ درصد برای ماه قبل از آن گزارش شده بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با به دست آمدن این آمار می توان نتیجه گرفت که اقتصاد منطقه یورو رو به بهبود است.