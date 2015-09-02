مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با رقابت سالم محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در چهارمین جلسه ستاد انتخابات استان که روز چهارشنبه در سالن جلسات معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد، گفت: انتخابات بهترین راه برای گردش قدرت است و با تحقق مردم سالاری دینی در کشورمان با حضور مستمر مردم در پای صندوق های رای مشارکت عمومی شکل گرفته است.

وی افزود: مجاری و گردش قدرت در جامعه از طریق برگزاری انتخابات تعریف و تعیین شده و قانون نیز به آن تصریح دارد و در طول دوران پس از انقلاب اسلامی این موضوع بخوبی در کشور تجربه شده است.

استاندار بیان کرد: مردم در نظام جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی در اجزا و سطوح مختلف نقش آفرین هستند و انگیزه و اشتیاق آنها برای مشارکت به رفتار و عملکرد مسئولان بستگی دارد و اگر احساس کنند رای آنها اثری ندارد انگیزه ای برای حضور در انتخابات نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: رفتار و عملکرد مجریان و دست اندرکاران انتخابات باید به گونه ای باشد که مردم واقعاً احساس کنند که حضور آنها اثرگذار لذا دست اندرکاران انتخابات وظیفه سنگینی دارند و باید امین مردم باشند.

روزبه اظهارداشت: انتخابات باید در سلامت و امانت داری کامل برگزار شود و همه نامزدها بر امانت داری مجریان انتخابات صحه بگذارند و خدشه ای بر سلامت این رویداد مهم وارد مشود.

استاندار اظهارداشت: مقدمه حضور فعال مردم در انتخابات این است که بتوانیم شور و نشاط سیاسی لازم را در جامعه ایجاد کنیم و تا همه جریان های سیاسی درون نظام و معتقد به مبانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی احساس کنند که بستر فعالیت بخوبی در جامعه فراهم است.

وی بیان کرد: این شور و نشاط نباید فقط در مرکز استان باشد بلکه فرمانداران هم باید تلاش کند تا در مناطق تحت پوشش خود هم بستر مشارکت حداکثری را فراهم کنند تا حضوری گسترده در انتخابات شکل گیرد.

استاندار با اشاره به برگزاری مجالس انتخاباتی در استان و شهرستان ها اظهارداشت: یکی از ابزارهای شکل گیری نشاط سیاسی در جامعه فعال شدن گروههای سیاسی با نشست های انتخاباتی است لاما باید تلاش کنیم تا این برنامه ها با رعایت قانون باشد و از سوی دیگر مسئولان هم وظیفه دارند با نگاهی فراجناحی و نگاه منصفانه به همه شرایط یکسان و عادلانه را برای همه جریان ها و کاندیداها فراهم کنند.

وی افزود: تامین و برقراری امنیت جلسات و نشست های سیاسی و انتخاباتی بر عهده متولیان و برگزارگنندگان جلسات است و نباید اجازه دهیم همه جا نیروی انتظامی وارد میدان شود بلکه خودمان مسائل را حل کنیم.

استاندار گفت:بررسی و انعکاس به موقع و روزانه تحرکات سیاسی و انتخاباتی در شهرستان ها باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد و در این راستا همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات استان و شهرستان ها در تامین نیرو و تجهیزات و بازنگری در تعداد شعب اخذ رای با هدف دسترسی راحت مردم به صندوق ها ضروری است.

در این جلسه فرمانداران شهرستانها گزارشی از برنامه ها و فعالیت های خود در برگزاری انتخابات ارائه کردند.