جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستانی با بیان این نکته که مهلت ارسال آثار از ۱۵ تا ۳۱ شهریور است، افزود: علاقمندان می توانند آثار خود را به معاونت هنری اداره کل (دبیرخانه جشنواره)، ارسال کنند.

وی معرفی مدل های پوشش ایرانی و اسلامی بانوان و افزایش و توسعه خلاقیت، نوآوری در مد لباس ایرانی اسلامی را از جمله اهداف این جشنواره اعلام کرد و گفت: ایجاد تعامل و هم افزایی میان طراحان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.

حجت الاسلام فضیلت در توضیح بخش های مختلف جشنواره، اعلام کرد: طراحی مانتو اجتماع یا مجلسی و طراحی پوشش مقنعه یا چادر در بخش رقابتی این جشنواره قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش علمی این جشنواره، پایان نامه یا مقاله کارشناسی با محوریت مد، طراحی لباس و گرایش های آن پذیرفته می شود همچنین عکاسی، تصویرسازی، بازاریابی، برندسازی و تبلیغات در این بخش جای خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ضمن یادآوری این نکته که این جشنواره با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری انجام می شود، افزود: کارگروه مد و لباس کشور و بنیاد ملی مد لباس اسلامی ایرانی نیز ارشاد گلستان را برای این جشنواره همراهی می کنند.

وی در خاتمه یادآور شد: به برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره، جوایز ارزنده به همراه لوح تقدیر و به نفرات اول، تندیس جشنواره تقدیم می شود.